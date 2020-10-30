AirBaltic открывает прямые рейсы из Таллинна в новый берлинский аэропорт

Первый терминал нового аэропорта был официально открыт 31 октября, а полеты в аэропорт Берлина Тегель завершились 8 ноября, сообщила пресс-служба airBaltic.

Новый аэропорт способен обслуживать до 43 млн пассажиров в год.

В зимний сезон airBaltic планирует соединить Таллинн прямыми рейсами с Амстердамом, Берлином, Брюсселем, Копенгагеном, Лондоном, Осло, Ригой, Зальцбургом и Стокгольмом.

Всем пассажирам авиакомпании выдаются комплекты средств защиты здоровья, состоящие из дезинфицирующих салфеток и защитной маски.

AirBaltic настоятельно рекомендует пассажирам непосредственно перед полетом проверять требования в пунктах их назначения на официальных сайтах или в национальных посольствах.