Заполненный людьми микроавтобус перевернулся на крышу при столкновении с другим микроавтобусом

В аварию попали микроавтобусы Hyundai и Mercedes, когда последний стал обгонять первого. В Hyundai было пять человек. Четыре из них — сотрудники библиотеки в Рапламаа, которые ехали в одну из библиотек Вильяндимаа.

Проехав Хольстре-Нымме, водитель Hyundai обнаружил, что сбился с пути и снизил скорость, чтобы найти возможность для разворота. Обнаружив подходящее место, он стал совершать соответствующий маневр, не заметив, что в этот момент его стал обгонять микроавтобус Mercedes. В Mercedes был только водитель. Произошло столкновение, в результате которого Hyundai с большим количеством людей перевернулся на крышу.



В результате аварии пострадал один человек. Ему оказали первую помощь на месте происшествия и отвезли в больницу на медосмотр.