Пт, 30.10.2020
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  • Полиция ищет очевидцев ДТП с участием автомобиля и мопеда

Полиция ищет очевидцев ДТП с участием автомобиля и мопеда

Автомобиль полиции.

ФОТО: Arved Breidaks

Во вторник, 20 октября, в Хаапсалу на перекрестке Таллиннского шоссе и улицы Тамме произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мопеда. Чтобы установить обстоятельства произошедшего, полиции необходима помощь очевидцев.

Авария произошла около 15.30 на регулируемом светофором перекрестке. Участниками ДТП стали автомобиль Volkswagen и мопед.

Чтобы установить обстоятельства инцидента, полиции необходима помощь очевидцев. Всех, кто располагает какой-либо информацией о данной аварии, просят позвонить по телефону 4732845 или отправить электронное письмо по адресу andrus.kleeman@politsei.ee.

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