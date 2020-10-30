Полиция ищет очевидцев ДТП с участием автомобиля и мопеда

Во вторник, 20 октября, в Хаапсалу на перекрестке Таллиннского шоссе и улицы Тамме произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мопеда. Чтобы установить обстоятельства произошедшего, полиции необходима помощь очевидцев.
Авария произошла около 15.30 на регулируемом светофором перекрестке. Участниками ДТП стали автомобиль Volkswagen и мопед.
Чтобы установить обстоятельства инцидента, полиции необходима помощь очевидцев. Всех, кто располагает какой-либо информацией о данной аварии, просят позвонить по телефону 4732845 или отправить электронное письмо по адресу andrus.kleeman@politsei.ee.