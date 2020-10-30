Бабушка-танкистка: мошеннические уловки налоговых должников выходят на новый уровень

Недавно было урегулировано одно уголовное дело, по которому предприниматель использовал свою мать для уклонения от уплаты налогов. Чтобы вывести деньги из погрязшего в долгах паевого товарищества, он попросил ее подписать фиктивный кредитный договор и перевел на ее банковский счет несколько сотен тысяч евро. Затем взял банковскую карту матери и потратил "взятые взаймы" деньги на личные нужды. Когда трата денег не связана с бизнесом, необходимо уплатить налог на прибыль, чего предприниматель не делал. Таким образом, он нанес государству налоговый ущерб в размере 70 000 евро. Предпринимателя наказали, на его мать ответственность возлагать не стали.

Бывают также бизнесмены, которые "сажают в танк" дедушку или бабушку. В одном случае внук сделал свою бабушку членом совета директоров компании, заверив, что ей не нужно ничего делать, кроме как подписывать бумаги. Бабушка доверилась внуку. Вполне вероятно, мошенник делал ставку на то, что налоговики не будут придираться к пожилому человеку. Однако произошло обратное. По словам Краузе, старушка была близка к тому, чтобы лишиться квартиры.

«Если у члена правления есть имущество, тут ничего не поделать: чиновник вынужден проявить бессердечие и отобрать его», - признал Краузе. Однако, к счастью, до этого дело не дошло.

«Обычно главный организатор мошенничества все же в последнюю минуту берет на себя ответственность и ​​выплачивает долг. Так было и на этот раз, - сказал налоговый чиновник. - Таких случаев, чтобы бабушка осталась без крыши над головой, еще не было».

Пять процентов остаются неуловимыми

Умышленно ли люди эксплуатируют близких родственников или от отчаяния? Краузе ответил, что совершенно злонамеренное поведение - «я сделал жену танкистом, потому что хочу причинить ей вред» - встречается редко.

«Скорее, танкистов используют в крайнем случае, если другого выхода нет», - объяснил он.

Одна из последних тенденций, с которыми Налогово-таможенный департамент столкнулся в своей работе, заключается в том, что подставные лица не сразу отрицают свою вину. "Когда налоговый администратор выходит на связь, люди выпытывают, как много мы знаем. Если мы показываем, что знаем достаточно, они перестают отнекиваться".

Однако бывает примерно четыре-пять случаев в год, когда концы уходят в воду и виновного поймать на удается. «Поскольку собрать доказательства сложно или невозможно, мы поднимаем руки и говорим, что не можем решить эту проблему», - сказал Краузе. Одна из наиболее частых причин этого - использование в качестве танкиста гражданина другой страны. «Если не поступает информация от налогового органа другой страны, ничего не поделать», - объяснил он. Однако Краузе подчеркнул, что это единичные случаи, в то время как около 95 процентов мошенников привлекаются к ответственности.

Махинаторы привлекаются к ответственности Жизнь налоговых администраторов упростилась в начале 2019 года, когда вступили в силу поправки к Закону о налогообложении. Они позволяют налоговому ведомству обходить танкистов стороной и взыскивать долги с фактического руководителя компании, будь то бухгалтер, руководитель проекта или третье лицо. Истинный кукловод может быть привлечен к ответственности только в том случае, если его вина и умышленность действий будут доказаны. «Это однозначно одна из наших целей - снизить долю людей, умышленно создающих налоговую задолженность. Сам по себе танкист не является причиной налоговой задолженности, он лишь средство для этого», - сказал Рево Краузе. Если же настоящего руководителя поймать не могут или его вину доказать не удается, долг также можно взыскать с подставного руководителя.