Бабушка-танкистка: мошеннические уловки налоговых должников выходят на новый уровень

Уклоняющиеся от уплаты долгов мошенники не брезгуют никакими методами - даже если для спасения от задолженностей им приходится делать фиктивным руководителем фирмы свою жену, мать или бабушку, пишет Postimees.
Должность т.н. танкиста в эстонском обществе далеко не нова. Как правило, предприниматель использует танкиста, когда хочет избавиться от долгов перед налоговым департаментом или партнерами. Зачастую такие подставные лица являются профессионалами, они могут быть одновременно членами правления нескольких сотен компаний, где за роль танкиста им выплачивают ежемесячную плату. У них обычно нет за душой никакого имущества, которое можно было бы использовать для покрытия долгов. Это создает замкнутый круг, и пока кредиторы разводят руками, задолжавший им бизнесмен продолжает свои авантюры в новой компании.
Но бывают и танкисты совершенно иного типа. В последнее время в поле зрения Налогово-таможенного департамента попадали предприниматели, которые не чураются назначать в руководство погрязшей по уши в долгах компании людей из своего ближайшего окружения. Руководитель сектора специальных процедур юридического отдела Налогово-таможенного департамента Рево Краузе сказал, что причина этого проста: друзьям и членам семьи можно доверять.
На кону бабушкина квартира
Например, бывали ситуации, когда посторонние люди, профессиональные танкисты, сами оставляли клиента с носом. Краузе припомнил историю, когда бизнесмен, имеющий долги, нанял в руководство фирмы подставное лицо и платил ему около 500 евро в месяц. Но танкист решил, что хочет получать больше. Он пошел в отделение банка и узнал, сколько денег у компании на счету. Узнав, что эта сумма равна 200 000 евро, он снял их и затем как в воду канул.
С друзьями или членами семьи такое вряд ли возможно. Краузе рассказал историю о том, как бизнесмен сделал свою жену членом правления компании. Они заключили договор о том, что фактическим главой компании является муж, а жена ничего не знает о хозяйственной деятельности. Это должно было отстранить последнюю от ведения бизнеса. Однако однажды женщина пошла в магазин за продуктами, и у кассы выяснилось, что ее банковский счет арестован. Начав выяснять, что происходит, женщина - к своему большому удивлению - узнала, что «управляемая» ею компания погрязла в долгах, поэтому Налогово-таможенный департамент покусился на ее личный расчетный счет.
Хотя формально компанией руководила женщина, налоговая инстанция выяснила, что та практически ничего не знала о бизнесе и долгах. Однако сотрудники налоговой службы усмотрели грубую халатность: человеку все равно, что на самом деле происходит в его компании. Департамент отмечает, что такая ситуация может закончиться тем, что лицо будет нести ответственность за налоговые долги компании личными активами.
Мужчина, который организовал всю схему, посчитал, что, поскольку жена ничего не знает о бизнесе, никто ответственности не понесет. Однако в конце концов, по словам Краузе, он понял, что натворил, и взял ответственность на себя. Была достигнута договоренность, и дело не дошло до суда.
Краузе признался, что случаев, когда человек делает кого-то из своих близких танкистом, до налоговиков доходит примерно десять в год.
Недавно было урегулировано одно уголовное дело, по которому предприниматель использовал свою мать для уклонения от уплаты налогов. Чтобы вывести деньги из погрязшего в долгах паевого товарищества, он попросил ее подписать фиктивный кредитный договор и перевел на ее банковский счет несколько сотен тысяч евро. Затем взял банковскую карту матери и потратил "взятые взаймы" деньги на личные нужды. Когда трата денег не связана с бизнесом, необходимо уплатить налог на прибыль, чего предприниматель не делал. Таким образом, он нанес государству налоговый ущерб в размере 70 000 евро. Предпринимателя наказали, на его мать ответственность возлагать не стали.
Бывают также бизнесмены, которые "сажают в танк" дедушку или бабушку. В одном случае внук сделал свою бабушку членом совета директоров компании, заверив, что ей не нужно ничего делать, кроме как подписывать бумаги. Бабушка доверилась внуку. Вполне вероятно, мошенник делал ставку на то, что налоговики не будут придираться к пожилому человеку. Однако произошло обратное. По словам Краузе, старушка была близка к тому, чтобы лишиться квартиры.
«Если у члена правления есть имущество, тут ничего не поделать: чиновник вынужден проявить бессердечие и отобрать его», - признал Краузе. Однако, к счастью, до этого дело не дошло.
«Обычно главный организатор мошенничества все же в последнюю минуту берет на себя ответственность и выплачивает долг. Так было и на этот раз, - сказал налоговый чиновник. - Таких случаев, чтобы бабушка осталась без крыши над головой, еще не было».
Пять процентов остаются неуловимыми
Умышленно ли люди эксплуатируют близких родственников или от отчаяния? Краузе ответил, что совершенно злонамеренное поведение - «я сделал жену танкистом, потому что хочу причинить ей вред» - встречается редко.
«Скорее, танкистов используют в крайнем случае, если другого выхода нет», - объяснил он.
Одна из последних тенденций, с которыми Налогово-таможенный департамент столкнулся в своей работе, заключается в том, что подставные лица не сразу отрицают свою вину. "Когда налоговый администратор выходит на связь, люди выпытывают, как много мы знаем. Если мы показываем, что знаем достаточно, они перестают отнекиваться".
Однако бывает примерно четыре-пять случаев в год, когда концы уходят в воду и виновного поймать на удается. «Поскольку собрать доказательства сложно или невозможно, мы поднимаем руки и говорим, что не можем решить эту проблему», - сказал Краузе. Одна из наиболее частых причин этого - использование в качестве танкиста гражданина другой страны. «Если не поступает информация от налогового органа другой страны, ничего не поделать», - объяснил он. Однако Краузе подчеркнул, что это единичные случаи, в то время как около 95 процентов мошенников привлекаются к ответственности.
Махинаторы привлекаются к ответственности
Жизнь налоговых администраторов упростилась в начале 2019 года, когда вступили в силу поправки к Закону о налогообложении.
Они позволяют налоговому ведомству обходить танкистов стороной и взыскивать долги с фактического руководителя компании, будь то бухгалтер, руководитель проекта или третье лицо.
Истинный кукловод может быть привлечен к ответственности только в том случае, если его вина и умышленность действий будут доказаны. «Это однозначно одна из наших целей - снизить долю людей, умышленно создающих налоговую задолженность. Сам по себе танкист не является причиной налоговой задолженности, он лишь средство для этого», - сказал Рево Краузе.
Если же настоящего руководителя поймать не могут или его вину доказать не удается, долг также можно взыскать с подставного руководителя.
Выдающийся пример
Присяжный адвокат юридического бюро Eipre & Partners Мартин Траат считает печально известного «бизнесмена» Кристиана Кеснера лучшим примером использования танкистов. «Его имущество было и остается в основном записанным на имя его матери Ирины Шкода-Ярви и его жены Натальи Романовой», - подтвердил Траат.
Траат также припомнил уголовное дело годичной давности, в котором он представлял Ильмара Толматса, топливного бизнесмена, спорившего с Кеснером. «В начале уголовного дела его (Кеснера) компания NordCorp была зарегистрирована на имя его жены Натальи Романовой, но активы компании были переведены матери или другим близким лицам», - сказал адвокат.
Уголовное дело cошло не нет, и свои деньги Толматс не вернул.
«На данный момент я не знаю, на чье имя в настоящее время оформлена собственность Кеснера, потому что со временем все это меняется», - сказал Траат.