Пт, 30.10.2020
Это был бы первый случай в мировой истории, когда одно судно врезается в другое и находящиеся у штурвала морские офицеры не чувствуют, что им в бок кто-то вошел. Анди Мейстер
Анди Мейстер
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • "Левадия" откажется от строительства холла на Маарьямяги только в случае достойной альтернативы

"Левадия" откажется от строительства холла на Маарьямяги только в случае достойной альтернативы

База футбольного клуба "Левадия" на Маарьямяги.

ФОТО: Sander Ilvest

Футбольный клуб "Левадия" готов отказаться от строительства крытого стадиона рядом с мемориалом жертвам коммунизма на Маарьямяги, если найдется достойная альтернатива, но в таком случае клуб возведет рядом с мемориалом административное здание, пишет Rus.ERR.

Причиной спора вокруг строительства крытого стадиона стала его близость к мемориалу жертвам коммунизма, так как, по мнению противников идеи, такое соседство неуместно. В четверг стороны обсудили возможный компромисс: на Маарьямяги будет построено административное здание клуба, а для манежа подыщут другое место.

Как сообщил исполнительный директор FC Levadia Сергей Хохлов-Симсон, компромисс действительно обсуждается, но никаких конкретных договоренностей пока нет, а 29 октября в министерстве состоялась встреча с участием всех сторон. "Целью этого собрания было понять, готовы ли пойти на такой компромисс противники этого зала", – сообщил Сергей Хохлов-Симсон, а также добавил, что такой компромисс возможен только в случае альтернативы построить холл в другом месте.

Во встрече с представителями клуба Levadia в четверг участвовали министр регионального управления Яак Ааб, министр юстиции Райво Аэг, местные жители, представители репрессированных, члены Института памяти и архитекторы.

"Я поддерживаю позицию, согласно которой у детей и взрослых должно быть место для занятий спортом и соревнований, но футбольный холл не подошел бы мемориалу из-за шума, кроме того, он задевал бы достоинство места памяти жертв коммунизма, а строительство административного здания было бы подходящим компромиссом как в визуальном плане, так и из-за более низкого уровня шума", – заявил министр юстиции Райво Аэг.

Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back