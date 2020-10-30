"Левадия" откажется от строительства холла на Маарьямяги только в случае достойной альтернативы

Причиной спора вокруг строительства крытого стадиона стала его близость к мемориалу жертвам коммунизма, так как, по мнению противников идеи, такое соседство неуместно. В четверг стороны обсудили возможный компромисс: на Маарьямяги будет построено административное здание клуба, а для манежа подыщут другое место.

Как сообщил исполнительный директор FC Levadia Сергей Хохлов-Симсон, компромисс действительно обсуждается, но никаких конкретных договоренностей пока нет, а 29 октября в министерстве состоялась встреча с участием всех сторон. "Целью этого собрания было понять, готовы ли пойти на такой компромисс противники этого зала", – сообщил Сергей Хохлов-Симсон, а также добавил, что такой компромисс возможен только в случае альтернативы построить холл в другом месте.

Во встрече с представителями клуба Levadia в четверг участвовали министр регионального управления Яак Ааб, министр юстиции Райво Аэг, местные жители, представители репрессированных, члены Института памяти и архитекторы.

"Я поддерживаю позицию, согласно которой у детей и взрослых должно быть место для занятий спортом и соревнований, но футбольный холл не подошел бы мемориалу из-за шума, кроме того, он задевал бы достоинство места памяти жертв коммунизма, а строительство административного здания было бы подходящим компромиссом как в визуальном плане, так и из-за более низкого уровня шума", – заявил министр юстиции Райво Аэг.