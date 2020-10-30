Суду придется пересмотреть решение об отказе в УДО человеку, жестоко убившему свою бабушку

Госсуд пришел к выводу, что 33-летнего Реэманна не отпустили досрочно только потому, что он совершил жестокое преступление, но не учел его хорошее поведение в тюрьме. При этом Государственный суд пришел к выводу, что окружной суд недостаточно обосновал свое решение об отказе в УДО.

Решения судов двух инстанций аннулированы, дело возвращено на пересмотр в уездный суд. Заниматься вопросом должен другой состав суда.

27 августа Харьюский уездный суд приговорил Реэманна к 15 года лишения свободы, срок начал отсчет 4 ноября 2008 года, когда осужденный был задержан. Освободиться он должен 4 ноября 2023 года.

Вечером 3 ноября 2008 года спасатели при тушении квартиры, расположенной на улице Юхтме в поселке Мыйгу Харьюского уезда, обнаружили труп 67-летней женщины, которая была зарезана, шея у нее была перерезана.

Сыщики выяснили, что жестокое убийство совершил внук погибшей. Подозрение пало на него, поскольку сразу после преступления, молодой человек неоднократно воспользовался банковской картой погибшей, сняв в общей сложности 40 000 крон.

Дело обсуждалось за закрытыми дверями. Ходатайство подали прокурор и адвокат, чтобы защитить личную жизнь обвиняемого и потерпевшей.