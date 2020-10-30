Кайа Канепи вышла в финал турнира в Стамбуле

Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи пробилась в финал теннисного турнира в Стамбуле под эгидой ITF с призовым фондом 25 000 долларов, пишет Rus.ERR.
В пятницу, 30 октября, занимающая 105-е место в мировом рейтинге эстонка обыграла в полуфинале 169-ю ракетку мира, румынку Жаклин Кристиан - 6:4, 6:2.
Матч продлился 1 час и 3 минуты: Канепи сделала 5 эйсов, реализовала 4 брейк-пойнта из 5 и допустила три двойные ошибки.
Во втором полуфинале встретятся бывшая вторая ракетка мира, россиянка Вера Звонарёва (WTA 183) и британка Франческа Джонс (WTA 257).
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