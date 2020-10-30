Пт, 30.10.2020
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Анди Мейстер

Кайа Канепи вышла в финал турнира в Стамбуле

Кайа Канепи.

ФОТО: Raul Mee/Postimees Grupp/scanpix Baltics

Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи пробилась в финал теннисного турнира в Стамбуле под эгидой ITF с призовым фондом 25 000 долларов, пишет Rus.ERR.

В пятницу, 30 октября, занимающая 105-е место в мировом рейтинге эстонка обыграла в полуфинале 169-ю ракетку мира, румынку Жаклин Кристиан - 6:4, 6:2.

Матч продлился 1 час и 3 минуты: Канепи сделала 5 эйсов, реализовала 4 брейк-пойнта из 5 и допустила три двойные ошибки.

Во втором полуфинале встретятся бывшая вторая ракетка мира, россиянка Вера Звонарёва (WTA 183) и британка Франческа Джонс (WTA 257).

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