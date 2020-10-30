Как избавиться от неприятных запахов в холодильнике и предотвратить их появление

В ходе исследования, проведенного Norstat по заказу Samsung, выяснилось, что содержимое холодильников 82% населения Эстонии остается свежим не дольше недели, а у 42% опрошенных продукты в холодильнике хранятся всего пару дней. В отличие от Литвы и Латвии, люди в Эстонии предпочитают заполнять холодильник скорее свежими продуктами.

Однако скоропортящиеся продукты также означают более высокую вероятность того, что что-то испортится прямо в холодильнике. Часто неприятный запах остается и после того, как забытый в углу полки заплесневелый кусочек выброшен, а иногда совершенно не ясно, что же это плохо пахнет. Что делать в таких случаях?

Инструктор по продукции отдела бытовой электроники Samsung Eesti Алари Пеннар объяснил, что одной из причин запаха в старых холодильниках может быть то, что пластик внутри холодильника, так сказать, впитал в себя неприятные запахи, и они не улетучиваются, даже если убрать испорченную еду.

«Более современные холодильники оснащены встроенными системами вентиляции и дезодорации, которые решают эту проблему, но вы можете ее решить и поставив в холодильник стаканчик с пищевой содой. Сода впитывает неприятные запахи, и ваш холодильник станет свежим быстрее. Таким же образом работает, например, молотый кофе», – рассказал Пеннар.

Он добавил, что для предотвращения проблем нужно соблюдать правила расположения различных продуктов в холодильнике согласно тому, какие части холодильника для чего предназначены. При разработке холодильников производители обращают внимание именно на то, как максимально долго сохранить продукты свежими. Особенно с учетом того, что холодильники становятся все больше. «Например, новые холодильники Samsung с технологией Space Max вмещают больше, несмотря на те же наружные габариты. Просто новые материалы позволяют конструировать холодильники с более тонкими стенками», – отметил Пеннар.

Для сохранения свежести относительно большого количества продуктов в большинстве холодильников есть отдельная секция или ящик, где температура и влажность отрегулированы именно для сырых продуктов, например, фруктов и овощей. Для сохранения свежести обычно в таких ящиках влажность воздуха поддерживается на уровне около 50%, а в ящике Samsung Fresh+ она составляет даже около 70-80%. Столь высокий уровень влажности, впрочем, сам может оказаться источником неприятного запаха – часто на дне ящика или под ним скапливаются остатки продуктов или вытекшая жидкость, которые начинают плесневеть. Так что эти ящики нужно регулярно чистить особенно тщательно.

Ящики для свежих овощей и фруктов в большинстве случаев расположены в нижней части холодильника по двум причинам – во-первых, там температура ниже, а во-вторых, оттуда ничего не протечет на другие продукты. Чтобы предотвратить появление неприятных запахов, надо также следить, чтобы готовая еда всегда хранилась отдельно от сырых продуктов и располагалась на верхних полках, а сырые продукты на нижних. В таком случае меньше вероятность, что что-то с сырых продуктов протечет на готовую еду, и она быстро испортится.