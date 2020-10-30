Хабиб Нурмагомедов назвал тварью президента Франции и пригрозил ему скорым расчетом

Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов подверг жесткой критике позицию президента Франции Эммануэля Макрона в отношении ислама, пишет Newsru.
В социальной сети Instargam Хабиб опубликовал религиозный пост с угрозами в адрес Макрона и картинку, изображающую след от ботинка на лице французского президента.
Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман. Да унизит их Всевышний в этой жизни, и в следующей. Аллах скор в расчёте и вы это увидите. Мы - мусульмане, любим нашего Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) больше, чем наших матерей, отцов, детей, жён и всех остальных близких нашему сердцу людей. Поверьте мне, эти провокации им выйдут боком, конец всегда за Богобоязненными. - قبح الله وجه هذا الأبتر وجميع تبعهم الذين يؤذون الشعور أكثر من نصف مليار مسلم تحت قناع الحرية أذلهم الله في الدنيا والآخرة إن الله سريع الحساب نحن مسلمون نحب رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من أمهاتنا وآبائنا وأبنائنا وأزواجنا ومن جميع خلق الله سبحانه وتعالى صدّقوني هذه الاستفزازات سوف تخرج من أعناقهم والعاقبة للمتقين - Holy Quran 33:57 ------------------ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا Воистину, тех, которые поносят Аллаха и Его Посланника, Аллах проклял в этом мире и в Последней жизни и уготовил им унизительные мучения.
"Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман. Да унизит их Всевышний в этой жизни, и в следующей. Аллах скор в расчете и вы это увидите", - пообещал Нурмагомедов.
После обезглавливания в пригороде Парижа французского учителя Самюэля Пати, показывавшего ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда Charlie Hebdo в рамках курса о свободе слова, Макрон заявил о кризисе ислама во всем мире и пообещал изменить законы, чтобы еще сильнее отделить религию от государства. Президент Франции также заявил, что в его стране не откажутся от публикаций любых карикатур.
Высказывания президента Франции вызвали акции протеста на Ближнем Востоке.
"Мы - мусульмане, любим нашего Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) больше, чем наших матерей, отцов, детей, же"н и всех остальных близких нашему сердцу людей. Поверьте мне, эти провокации им выйдут боком, конец всегда за Богобоязненными", - добавил боец.