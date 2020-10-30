Пт, 30.10.2020
Если мы, будучи русскими, смиримся с тем, что кого-то преследуют, то у нас тоже нет морального права говорить, что с нами обращаются как-то неправильно. Яна Тоом
Яна Тоом
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Хабиб Нурмагомедов назвал тварью президента Франции и пригрозил ему скорым расчетом

Хабиб Нурмагомедов.

ФОТО: Press Office of the Head of the/Press Office of the Head of the

Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов подверг жесткой критике позицию президента Франции Эммануэля Макрона в отношении ислама, пишет Newsru.

В социальной сети Instargam Хабиб опубликовал религиозный пост с угрозами в адрес Макрона и картинку, изображающую след от ботинка на лице французского президента.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман. Да унизит их Всевышний в этой жизни, и в следующей. Аллах скор в расчёте и вы это увидите. Мы - мусульмане, любим нашего Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) больше, чем наших матерей, отцов, детей, жён и всех остальных близких нашему сердцу людей. Поверьте мне, эти провокации им выйдут боком, конец всегда за Богобоязненными. - ‎قبح الله وجه هذا الأبتر وجميع تبعهم الذين يؤذون الشعور أكثر من نصف مليار مسلم تحت قناع الحرية ‎أذلهم الله في الدنيا والآخرة إن الله سريع الحساب ‎نحن مسلمون نحب رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من أمهاتنا وآبائنا وأبنائنا وأزواجنا ومن جميع خلق الله سبحانه وتعالى ‎صدّقوني هذه الاستفزازات سوف تخرج من أعناقهم والعاقبة للمتقين - Holy Quran 33:57 ------------------ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا Воистину, тех, которые поносят Аллаха и Его Посланника, Аллах проклял в этом мире и в Последней жизни и уготовил им унизительные мучения.

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

"Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман. Да унизит их Всевышний в этой жизни, и в следующей. Аллах скор в расчете и вы это увидите", - пообещал Нурмагомедов.

После обезглавливания в пригороде Парижа французского учителя Самюэля Пати, показывавшего ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда Charlie Hebdo в рамках курса о свободе слова, Макрон заявил о кризисе ислама во всем мире и пообещал изменить законы, чтобы еще сильнее отделить религию от государства. Президент Франции также заявил, что в его стране не откажутся от публикаций любых карикатур.

Высказывания президента Франции вызвали акции протеста на Ближнем Востоке.

"Мы - мусульмане, любим нашего Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) больше, чем наших матерей, отцов, детей, же"н и всех остальных близких нашему сердцу людей. Поверьте мне, эти провокации им выйдут боком, конец всегда за Богобоязненными", - добавил боец.

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