Еврокомиссия начала производство против Эстонии в связи с разжиганием ненависти

В связи с правилами Шенгенской границы Эстония должна отменить дополнительные условия, установленные для пересечения внешних сухопутных границ при выезде из ЕС.

В пятницу Комиссия решила отправить дополнительное официальное письмо в Эстонию, так как страна наложила дополнительные обязательства на пассажиров, пересекающих внешние границы ЕС, что противоречит правилам Шенгенской границы.

В настоящее время Эстония требует, чтобы пассажиры, желающие выехать из ЕС, бронировали место в очереди на пересечение границы и вносили плату за бронирование и пользование зоной ожидания. В Шенгенском пограничном кодексе содержится исчерпывающий перечень условий пересечения границы и контроля, применимых к пассажирам, покидающим ЕС, и государствам-членам не разрешается накладывать дополнительные обязательства.

Комиссия направила в Эстонию официальное письмо в мае 2016 года и мотивированное заключение в январе 2019 года. Полученный ответ был неудовлетворительным, и хотя некоторые изменения в организации пересечения границы были отмечены во время визита Комиссии на место, правовая ситуация не изменилась. Следовательно, Комиссия теперь направит дополнительное письмо с официальным уведомлением.

У Эстонии есть два месяца, чтобы проинформировать Комиссию обо всех мерах, принятых для надлежащего выполнения соответствующих положений Шенгенского пограничного кодекса. В противном случае Комиссия может рассмотреть возможность продолжения процедуры нарушения.

Кроме того, Европейская комиссия решила направить официальное письмо в Эстонию и Румынию, поскольку национальное законодательство не полностью и точно перенесло правила ЕС о борьбе с некоторыми проявлениями расизма и ксенофобии с помощью уголовного права. Эстония не перенесла положения, криминализирующие конкретные формы языка вражды, а именно публичное оправдание, отрицание или преуменьшение международных преступлений и Холокоста, когда такое поведение направлено на разжигание насилия или ненависти. Кроме того, Эстония должным образом не криминализовала разжигание ненависти, не криминализовала публичное подстрекательство к насилию или ненависти к группам, и не предусмотрела адекватных санкций. Пенитенциарный кодекс Эстонии также не гарантирует, что расистские и ксенофобские мотивы преступлений принимаются во внимание в качестве отягчающего обстоятельства.

У Эстонии и Румынии есть два месяца на то, чтобы ответить Комиссии, в противном случае Комиссия может решить направить им мотивированное заключение.