Пт, 30.10.2020
Если мы, будучи русскими, смиримся с тем, что кого-то преследуют, то у нас тоже нет морального права говорить, что с нами обращаются как-то неправильно. Яна Тоом
Яна Тоом

В России установлен новый коронавирусный рекорд

Жительница России в поезде.

ФОТО: Kirill Kukhmar/Kirill Kukhmar/TASS/Scanpix

Суточная статистика в России по количеству новых выявленных случаев заражения Covid-19 поставила новый рекорд – 18 283.

В 22,3 процента, как сообщили официальные источники, не проявляли никаких клинических симптомов. От ковида за сутки умерли 355 человек.

Больше всего зараженных по-прежнему в Москве: за сутки там выявлены 5268 новых случаев заражения. Сутками раньше этот показатель составлял 4906.

Ранее в интервью каналу «Россия-24» мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что ситуация в столице постепенно стабилизируется: «Для нас сейчас самое главное удержать уровень, а после постепенно начать его снижать». Для этого нужно выполнять требования безопасности, подчеркнул городской голова, тогда не придется вводить более жесткие ограничения.

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