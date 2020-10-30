В России установлен новый коронавирусный рекорд

В 22,3 процента, как сообщили официальные источники, не проявляли никаких клинических симптомов. От ковида за сутки умерли 355 человек.

Больше всего зараженных по-прежнему в Москве: за сутки там выявлены 5268 новых случаев заражения. Сутками раньше этот показатель составлял 4906.

Ранее в интервью каналу «Россия-24» мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что ситуация в столице постепенно стабилизируется: «Для нас сейчас самое главное удержать уровень, а после постепенно начать его снижать». Для этого нужно выполнять требования безопасности, подчеркнул городской голова, тогда не придется вводить более жесткие ограничения.