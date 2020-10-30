В Эстонии начнут создавать программное обеспечение для поиска пропавших

Академия МВД получила от ЕС 50 388 евро на создание прототипа программного обеспечения для автоматизированного поиска с помощью дронов. К данной сумме академия добавит свои средства в размере 20 000 евро, пишет Postimees.
Цель проекта - создать прототип автоматизированного программного обеспечения и выяснить, можно ли использовать прототип на основе искусственного интеллекта для идентификации человека на открытой и болотистой местности.
До 45 процентов обысков классифицируются как ресурсоемкие мероприятия, в которых участвует не только большее количество полицейских, но и добровольцев, другие службы и вертолет, и такие обыски проводятся примерно 30 раз в год. Однако, поскольку расходы на вертолет могут составлять один миллион евро в год, гораздо более рационально проводить поиски с помощью беспилотников.
В Эстонии на местности ведется примерно 150 активных поисков в год, львиная доля которых приходится на июль, август и сентябрь. В холодные месяцы поисков проводится меньше, но в таком случае критическую роль играет время. Средний возраст пропавших 55 лет, 2/3 составляют мужчины.
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