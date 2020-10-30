В Эстонии начнут создавать программное обеспечение для поиска пропавших

До 45 процентов обысков классифицируются как ресурсоемкие мероприятия, в которых участвует не только большее количество полицейских, но и добровольцев, другие службы и вертолет, и такие обыски проводятся примерно 30 раз в год. Однако, поскольку расходы на вертолет могут составлять один миллион евро в год, гораздо более рационально проводить поиски с помощью беспилотников.