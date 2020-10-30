Картина дня: более 100 новых зараженных, Еврокомиссия против Эстонии и беда больного раком Павла

Коронавирус диагностирован у 101 жителя Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 1502 теста на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, из них 101 проба дала положительный результат. Читать далее...

Семья Павла, на лечение которого собирала деньги вся страна, столкнулась с новыми трудностями

История пятилетнего Паши, у которого был диагностирован рак, тронула многих. С помощью неравнодушных жителей и резерва Детского фонда Клиники ТУ успели собрать 50 000 евро на лечение мальчика в Германии. Но теперь ситуация такова, что из-за бюрократических проволочек дальнейшее оказание ему жизненно важных медицинских услуг может быть приостановлено. Читать далее...

Бабушка-танкистка: мошеннические уловки налоговых должников выходят на новый уровень

Уклоняющиеся от уплаты долгов мошенники не брезгуют никакими методами - даже если для спасения от задолженностей им приходится делать фиктивным руководителем фирмы свою жену, мать или бабушку. Читать далее...

Лаанеотс о перевозке оружия на «Эстонии»: скорее всего, стукачом был Херман Симм

Руководивший в период 1991-1994 годов Генштабом сил обороны Антс Лаанеотс подозревает, что проинформировать Россию о перевозке оружия на пароме «Эстония» мог Херман Симм, позже признанный виновным в измене родине. Читать далее...

Новая информация об ограничениях на передвижение для прибывающих в Эстонию

Начиная со 2 ноября ограничение на передвижение не распространяется на людей, которые прибывают в Эстонию из Европейского союза (ЕС) и экономической зоны, Шенгенской зоны и общего списка стран ЕС с уровнем инфицирования менее 50 человек на 100 000 жителей. Также правительство решило сократить как ограничения на свободу передвижения для приехавших из-за рубежа, так и карантин для лиц, близко контактировавших с заболевшим COVID-19, с 14 дней до десяти. Читать далее...

Райво Варе: в США и после выборов продолжится движение маятника влево

До выборов в США остаются считанные дни. Президентское голосование состоится уже во вторник. С чем кандидаты подошли к финишу? Тему прокомментировал в студии предприниматель и аналитик Райво Варе.

Еврокомиссия начала производство против Эстонии в связи с разжиганием ненависти

Европейская комиссия в пятницу начала в отношении Эстонии два производства о нарушениях: одно касается нарушения правил Шенгенской зоны, а другое — нарушений в борьбе с расизмом и ксенофобией. Читать далее...

Еврокомиссия хочет наказать Эстонию за взимание платы с пассажиров при пересечении границы

В пятницу Европейская комиссия представила свою позицию по возбужденному против Эстонии делу о нарушении, касающемуся бронирования места в очереди на пересечение расположенной в Эстонии внешней границы ЕС и взимания платы за использования зоны ожидания, но Эстония до сих пор придерживалась мнения, что не нарушала правил Шенгенской границы. Читать далее...

Таллиннские городские учреждения переходят на желтый сценарий