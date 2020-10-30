Картина дня: более 100 новых зараженных, Еврокомиссия против Эстонии и беда больного раком Павла

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 30 октября.
Коронавирус диагностирован у 101 жителя Эстонии
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 1502 теста на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, из них 101 проба дала положительный результат. Читать далее...
Семья Павла, на лечение которого собирала деньги вся страна, столкнулась с новыми трудностями
История пятилетнего Паши, у которого был диагностирован рак, тронула многих. С помощью неравнодушных жителей и резерва Детского фонда Клиники ТУ успели собрать 50 000 евро на лечение мальчика в Германии. Но теперь ситуация такова, что из-за бюрократических проволочек дальнейшее оказание ему жизненно важных медицинских услуг может быть приостановлено. Читать далее...
Бабушка-танкистка: мошеннические уловки налоговых должников выходят на новый уровень
Уклоняющиеся от уплаты долгов мошенники не брезгуют никакими методами - даже если для спасения от задолженностей им приходится делать фиктивным руководителем фирмы свою жену, мать или бабушку. Читать далее...
Лаанеотс о перевозке оружия на «Эстонии»: скорее всего, стукачом был Херман Симм
Руководивший в период 1991-1994 годов Генштабом сил обороны Антс Лаанеотс подозревает, что проинформировать Россию о перевозке оружия на пароме «Эстония» мог Херман Симм, позже признанный виновным в измене родине. Читать далее...
Новая информация об ограничениях на передвижение для прибывающих в Эстонию
Начиная со 2 ноября ограничение на передвижение не распространяется на людей, которые прибывают в Эстонию из Европейского союза (ЕС) и экономической зоны, Шенгенской зоны и общего списка стран ЕС с уровнем инфицирования менее 50 человек на 100 000 жителей. Также правительство решило сократить как ограничения на свободу передвижения для приехавших из-за рубежа, так и карантин для лиц, близко контактировавших с заболевшим COVID-19, с 14 дней до десяти. Читать далее...
Райво Варе: в США и после выборов продолжится движение маятника влево
До выборов в США остаются считанные дни. Президентское голосование состоится уже во вторник. С чем кандидаты подошли к финишу? Тему прокомментировал в студии предприниматель и аналитик Райво Варе.
Еврокомиссия начала производство против Эстонии в связи с разжиганием ненависти
Европейская комиссия в пятницу начала в отношении Эстонии два производства о нарушениях: одно касается нарушения правил Шенгенской зоны, а другое — нарушений в борьбе с расизмом и ксенофобией. Читать далее...
Еврокомиссия хочет наказать Эстонию за взимание платы с пассажиров при пересечении границы
В пятницу Европейская комиссия представила свою позицию по возбужденному против Эстонии делу о нарушении, касающемуся бронирования места в очереди на пересечение расположенной в Эстонии внешней границы ЕС и взимания платы за использования зоны ожидания, но Эстония до сих пор придерживалась мнения, что не нарушала правил Шенгенской границы. Читать далее...
Таллиннские городские учреждения переходят на желтый сценарий
С понедельника, 2 ноября, и в течение ближайших трех недель рабочий распорядок таллиннских городских учреждений будет соответствовать желтому сценарию мер по предотвращению распространения коронавируса. Читать далее...
Коронакризис не должен ударить по рождаемости: система начисления родительского пособия изменится
Сегодня правительство одобрило предложение министра народонаселения Рийны Солман изменить проект Закона о семейных пособиях, обеспечив чувство уверенности в завтрашнем дне родителям, потерявшим из-за вспышки коронавируса работу, но планирующим в ближайшие годы прибавление в семье. Читать далее...
Пыллуаас: за расколом общества стоит Закон о сожительстве
Спикер Рийгикогу, вице-председатель Консервативной народной партии (EKRE) Хенн Пыллуаас заявил, что разделение общества началось еще шесть лет назад с продавливания реформистами и социал-демократами Закона о сожительстве. Читать далее...
Число жертв землетрясения в Турции выросло до 12
Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD) сообщило о погибших и раненых в результате землетрясения в районе Измира. Читать далее...
Экономист: новая волна вируса ухудшает перспективы промышленности и розничной торговли
Новая волна вируса ухудшает перспективы промышленности и розничной торговли, сообщила в пятницу пресс-служба банка Swedbank в традиционном аналитическом обзоре главного экономиста Swedbank Тыну Мертсина. Читать далее...
Суду придется пересмотреть решение об отказе в УДО человеку, жестоко убившему свою бабушку
Государственный суд вернул в уездный суд решение об отказе в условно-досрочном освобождении человека, который 12 лет назад жестоко убил свою бабушку. Читать далее...
Горуправа Нарвы выкупит пятиэтажное здание, чтобы снести его
Решена судьба бывшего общежития Кренгольма на ул. Космонауди в Нарве. Городское собрание в четверг разрешило городской управе выкупить его, чтобы снести. Управа и собственник здания до этого сошлись на цене в 120 тысяч евро. Противники сделки считают цену сильно завышенной что в кризис выглядит либо растратой денег, либо коррупцией. Мэр города отвечает, что это часть большой работы по избавлению города от надоевших всем руин, находящихся в частных руках. Читать далее...
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