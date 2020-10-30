Картина дня: более 100 новых зараженных, Еврокомиссия против Эстонии и перевозка оружия на «Эстонии»

Коронавирус диагностирован у 101 жителя Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 1502 теста на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, из них 101 проба дала положительный результат. Читать далее...

Бабушка-танкистка: мошеннические уловки налоговых должников выходят на новый уровень

Уклоняющиеся от уплаты долгов мошенники не брезгуют никакими методами - даже если для спасения от задолженностей им приходится делать фиктивным руководителем фирмы свою жену, мать или бабушку. Читать далее...

Лаанеотс о перевозке оружия на «Эстонии»: скорее всего, стукачом был Херман Симм

Руководивший в период 1991-1994 годов Генштабом сил обороны Антс Лаанеотс подозревает, что проинформировать Россию о перевозке оружия на пароме «Эстония» мог Херман Симм, позже признанный виновным в измене родине. Читать далее...

Райво Варе: в США и после выборов продолжится движение маятника влево

До выборов в США остаются считанные дни. Президентское голосование состоится уже во вторник. С чем кандидаты подошли к финишу? Тему прокомментировал в студии предприниматель и аналитик Райво Варе.

Еврокомиссия начала производство против Эстонии в связи с разжиганием ненависти

Европейская комиссия в пятницу начала в отношении Эстонии два производства о нарушениях: одно касается нарушения правил Шенгенской зоны, а другое — нарушений в борьбе с расизмом и ксенофобией. Читать далее...

Коронакризис не должен ударить по рождаемости: система начисления родительского пособия изменится

Сегодня правительство одобрило предложение министра народонаселения Рийны Солман изменить проект Закона о семейных пособиях, обеспечив чувство уверенности в завтрашнем дне родителям, потерявшим из-за вспышки коронавируса работу, но планирующим в ближайшие годы прибавление в семье. Читать далее...

Пыллуаас: за расколом общества стоит Закон о сожительстве

Спикер Рийгикогу, вице-председатель Консервативной народной партии (EKRE) Хенн Пыллуаас заявил, что разделение общества началось еще шесть лет назад с продавливания реформистами и социал-демократами Закона о сожительстве. Читать далее...

Экономист: новая волна вируса ухудшает перспективы промышленности и розничной торговли

Новая волна вируса ухудшает перспективы промышленности и розничной торговли, сообщила в пятницу пресс-служба банка Swedbank в традиционном аналитическом обзоре главного экономиста Swedbank Тыну Мертсина. Читать далее...

Суду придется пересмотреть решение об отказе в УДО человеку, жестоко убившему свою бабушку

Государственный суд вернул в уездный суд решение об отказе в условно-досрочном освобождении человека, который 12 лет назад жестоко убил свою бабушку. Читать далее...

Горуправа Нарвы выкупит пятиэтажное здание, чтобы снести его

Решена судьба бывшего общежития Кренгольма на ул. Космонауди в Нарве. Городское собрание в четверг разрешило городской управе выкупить его, чтобы снести. Управа и собственник здания до этого сошлись на цене в 120 тысяч евро. Противники сделки считают цену сильно завышенной что в кризис выглядит либо растратой денег, либо коррупцией. Мэр города отвечает, что это часть большой работы по избавлению города от надоевших всем руин, находящихся в частных руках. Читать далее...