Фото ⟩ Устали от городского шума? В Отепя продается земельный участок для любителей тишины

Выставленная на продажу недвижимость в Отепя находится вдали от городского шума. На участке разрешено строительство частного дома и подсобного строения.

Недвижимость в Отепя. ФОТО: KV.EE

В 2019 году на участке были вырыты пруды и созданы условия для строительства жилья в соответствии с проектом. Собственник участка открыт для различных ценовых предложений. На участке есть собственный остров и пруды с родниковой водой. Отсутствуют ограничения, связанные с природоохранной зоной.

Недвижимость в Отепя. ФОТО: KV.EE

Находящийся на участке остров полностью отделен от остальной части недвижимости. При желании и необходимости доступ к нему можно закрыть воротами.

Недвижимость в Отепя. ФОТО: KV.EE