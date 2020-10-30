Пт, 30.10.2020
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Айн Кендра
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  • Устали от городского шума? В Отепя продается земельный участок для любителей тишины

Фото ⟩ Устали от городского шума? В Отепя продается земельный участок для любителей тишины

Kinnistu Otepääl.

ФОТО: KV.EE

Среди холмов и долин Отепя продается редкий и неповторимый объект недвижимости, пишет Kodustiil.

Выставленная на продажу недвижимость в Отепя находится вдали от городского шума. На участке разрешено строительство частного дома и подсобного строения. 

Недвижимость в Отепя.

ФОТО: KV.EE

В 2019 году на участке были вырыты пруды и созданы условия для строительства жилья в соответствии с проектом. Собственник участка открыт для различных ценовых предложений. На участке есть собственный остров и пруды с родниковой водой. Отсутствуют ограничения, связанные с природоохранной зоной.

Недвижимость в Отепя.

ФОТО: KV.EE

Находящийся на участке остров полностью отделен от остальной части недвижимости. При желании и необходимости доступ к нему можно закрыть воротами.

Недвижимость в Отепя.

ФОТО: KV.EE

С предложением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE

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