Молодого пьяного водителя без прав наказали 24 днями ареста

В прошлую субботу полицейские решили проверить водителя неуверенно двигавшегося автомобиля Renault и дали ему сигнал к остановке. Водитель остановил машину на улице Харидузе, но попытался убежать. Его сразу же задержали и доставили в отделение полиции. Полицейские выяснили, что 19-летний молодой человек управлял автомобилем в нетрезвом виде и у него нет права на управление транспортным средством. Было начато производство о проступке.

На заседании суда 26 октября он сказал в свое оправдание, что его попросил сесть за руль другой пьяный человек, который не хотел садиться за руль в таком состоянии.

«Нарва – третий по величине город Эстонии и в это время движение в центре города активное, поэтому этот водитель представлял большую опасность себе, своему пассажиру и другим участникам дорожного движения», – сказал ведущий следователь Нарвского отделения полиции Дмитрий Наролин.

Наролин подчеркнул, что этот молодой человек наказывался ранее за точно такое же нарушение раньше штрафом. «Штраф до сих пор не оплачен и мы видим, что какое наказание должного влияния не оказало, поэтому я ходатайствовал в суде об аресте», – сказал полицейский.

Он добавил, что в таких случаях ответственность должен нести и человек, который передает транспортное средство лицу, у которого не было никого права садиться за руль. Полиция взвешивает сейчас вопрос о начале делопроизводства и в отношении лица, передавшего в пользование автомобиль нетрезвому водителю.

«Такие увеселительные поездки могут закончиться трагически. Полицейские каждый день работают ради того, чтобы опасных водителей было меньше на дорогах, и мы благодарим всех людей, сообщающих нам об вызывающих подозрение транспортных средствах», – добавил Дмитрий Наролин.