Число жертв землетрясения в Турции выросло до 12

Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD) сообщило о 12 погибших и 419 пострадавших в результате землетрясения в районе Измира.

Отмечается, что на острове продолжаются поисково-спасательные работы.

30 октября в районах Борнова и Байраклы в Измире произошло землетрясение магнитудой 7.0. Очаг находился на глубине 10 км.

Отмечается, что землетрясение спровоцировало мини-цунами, которое привело к подтоплению Измира.