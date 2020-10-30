Пт, 30.10.2020
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Яна Тоом

Число жертв землетрясения в Турции выросло до 12

Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD) сообщило о погибших и раненых в результате землетрясения в районе Измира.

Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD) сообщило о 12 погибших и 419 пострадавших в результате землетрясения в районе Измира.

Отмечается, что на острове продолжаются поисково-спасательные работы.

30 октября в районах Борнова и Байраклы в Измире произошло землетрясение магнитудой 7.0. Очаг находился на глубине 10 км.

Отмечается, что землетрясение спровоцировало мини-цунами, которое привело к подтоплению Измира.

Толчки почувствовали и в Греции: на острове Самос из-за землетрясения в восточной части Эгейского моря погибли два человека.

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