Евросоюз хочет наделить ВОЗ большими полномочиями для расследования причин пандемий

В Евросоюзе считают, что Всемирная организация здравоохранения должна получить больше возможностей для независимого расследования причин вспышки эпидемий и для получения информации по этой тематике от затронутых стран, заявил в пятницу глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан.
"ВОЗ не может быть сама по себе и в одиночке нести на себе тяжесть этой пандемии", - цитирует агентство Associated press его слова после встречи министров ЕС по вопросу укрепления ВОЗ.
Минздрав ФРГ и Еврокомиссия в пятницу представили проект документа, в котором страны ЕС пришли к заключению, что предъявляемые на фоне пандемии COVID-19 требования к ВОЗ превосходят нынешний потенциал организации.
При этом в ЕС предлагают, чтобы ВОЗ имела "возможность независимой эпидемиологической экспертизы на месте событий в зонах высокого риска", хотя подобная работа должна выполняться в сотрудничестве с непосредственно вовлеченной в ситуацию страной.
В настоящее время, ВОЗ не имеет полномочий независимым образом расследовать обстоятельства возникновения эпидемий: так, организация должна получить одобрение от страны, которая примет команду ВОЗ, на любой въезд этих экспертов.
Также в ЕС призвали страны в более открытой манере снабжать ВОЗ данными о чрезвычайных ситуациях в области здравоохранения. Ранее в ВОЗ в связи с пандемией коронавируса сетовали на недостаток информации от некоторых государств, но называть эти государства в ВОЗ не стали.
Предложения ЕС по поводу реформы ВОЗ, как ожидается, страны-члены ВОЗ обсудят в ноябре.
В середине апреля президент США Дональд Трамп принял решение о временной приостановке участия США в работе ВОЗ до проведения расследования о неудачном ответе организации на вспышку коронавируса COVID-19.
Коронавирус начал распространяться в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). Большинство ученых считают, что COVID-19 - вирус зоонозного происхождения. Предполагается, что он мог передаться человеку от летучих мышей.
В мае ВОЗ одобрила резолюцию, призывающую к системному анализу того, как международное сообщество отреагировало на пандемию COVID-19. 10 июля глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о создании группы, которая займется изучением действий ВОЗ на фоне пандемии. Однако речи о расследовании обстоятельств появления вируса тогда не велось.