Евросоюз хочет наделить ВОЗ большими полномочиями для расследования причин пандемий

"ВОЗ не может быть сама по себе и в одиночке нести на себе тяжесть этой пандемии", - цитирует агентство Associated press его слова после встречи министров ЕС по вопросу укрепления ВОЗ.

Минздрав ФРГ и Еврокомиссия в пятницу представили проект документа, в котором страны ЕС пришли к заключению, что предъявляемые на фоне пандемии COVID-19 требования к ВОЗ превосходят нынешний потенциал организации.

При этом в ЕС предлагают, чтобы ВОЗ имела "возможность независимой эпидемиологической экспертизы на месте событий в зонах высокого риска", хотя подобная работа должна выполняться в сотрудничестве с непосредственно вовлеченной в ситуацию страной.

В настоящее время, ВОЗ не имеет полномочий независимым образом расследовать обстоятельства возникновения эпидемий: так, организация должна получить одобрение от страны, которая примет команду ВОЗ, на любой въезд этих экспертов.

Также в ЕС призвали страны в более открытой манере снабжать ВОЗ данными о чрезвычайных ситуациях в области здравоохранения. Ранее в ВОЗ в связи с пандемией коронавируса сетовали на недостаток информации от некоторых государств, но называть эти государства в ВОЗ не стали.

Предложения ЕС по поводу реформы ВОЗ, как ожидается, страны-члены ВОЗ обсудят в ноябре.

В середине апреля президент США Дональд Трамп принял решение о временной приостановке участия США в работе ВОЗ до проведения расследования о неудачном ответе организации на вспышку коронавируса COVID-19.

Коронавирус начал распространяться в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). Большинство ученых считают, что COVID-19 - вирус зоонозного происхождения. Предполагается, что он мог передаться человеку от летучих мышей.