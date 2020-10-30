С понедельника свободный въезд в Эстонию возможен только из одной европейской страны

С понедельника, 2 ноября, 10-дневный обязательный карантин распространяется на прибывающих из Андоры, Австрии, Бельгии, Болгарии, Испании, Нидерландов, Хорватии, Ирландии, Исландии, Италии, Греции, Кипа, Литвы*, Лихтенштейна, Люксембурга, Латвии*, Мальты, Монако, Норвегии, Польши, Португалии, Франции, Швеции, Румынии, Германии, Сан-Марино, Словакии, Словении, Швейцарии, Дании, Чехии, Венгрии, Ватикана и Великобритании.

Ограничение на свободу передвижения не распространяется на прибывающих из Финляндии. Также нет необходимости делать тест для прибывающих из Финляндии в Эстонию.

*Согласно распоряжению правительства 282, ограничение на передвижение не распространяется на лицо без симптомов, которое в последние 14 дней находилось на территории Латвии или Литвы в случае, если:

Приезжий прошел тест на коронавирус не ранее, чем за 48 часов до прибытия в Эстонию, результат отрицательный. При поездке из Эстонии в эти страны и возвращении в Эстонию тест на коронавирус также можно пройти в Эстонии, и в случае отрицательного результата можно вернуться к нормальной жизни. Самоизоляция должна поддерживаться до тех пор, пока не станет известен результат теста.

Целью приезда в Эстонию из Латвии, Литвы или Финляндии является работа, учеба, получение медицинской помощи, семейные мероприятия или транзит.

Ограничения пересматриваются раз в неделю по пятницам, и новые ограничения вступают в силу в понедельник.

22 октября Совет ЕС обновил список третьих стран в приложении к рекомендации о временном ограничении не являющихся неотложными поездок и потенциальной отмене ограничения. В соответствии со списком в Эстонию можно въезжать из Австралии, Японии, Южной Кореи, Руанды, Сингапура, Таиланда, Уругвая* и Новой Зеландии. С понедельника прибывающие из этих стран в Эстонию лица не должны будут соблюдать самоизоляцию. Для прибывающих из Уругвая действует 10-дневный карантин.