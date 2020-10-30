Tpilet ввел дополнительную плату при покупке билета

Исполнительный директор Андрес Осула прокомментировал, что данное изменение вызвано последствиями коронавируса: число пассажиров упало на 35 процентов и треть дохода исчезла. Цены на цифровые услуги растут, в то же время не стоит ставить под угрозу автобусную инфраструктуру из-за сокращения доходов.

«Нам пришлось выбирать, пойдем ли мы к автобусным фирмам и скажем, что услуга существенно дорожает. Но, учитывая, насколько сильно пострадали автобусные компании, мы сочли более выгодным для всех сторон применять плату за обслуживание», - прокомментировал Осула и сослался на Piletilevi, который также просит клиентов взимать плату за обслуживание.