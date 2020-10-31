От редакции ⟩ Какие мы обидчивые

В четверг на этой неделе во Франции произошла новая трагедия с религиозной подоплекой: неизвестный с ножом напал на находившихся в церкви прихожан и туристов. Террорист отрезал голову женщине и тяжело ранил нескольких человек, двое из которых погибли. А на следующий день известный российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов в Instagram назвал президента Франции Эммануэля Макрона тварью и добавил: «Аллах скор в расчете и вы это увидите».

Одобрительные голоса в ответ на это заявление, кажется, прозвучали далеко не только из стана мусульман или преданных фанатов дагестанского спортсмена: как видно по интернет-комментариям, за чувства оскорбленных содержанием карикатур активно вступались и люди с вполне себе русскими именами и фамилиями.

«Конечно, головы резать - это чересчур, но французы сами виноваты» - примерно к этому сводились многочисленные мнения. И почему-то есть ощущение, что за ними стоят примерно те же самые люди, которые одобрительно встретили в свое время решение суда, «впаявшего двушечку» участницам Pussy Riot за танцы в храме.

Жизненный опыт говорит - в подавляющем большинстве людям крайне свойственно обижаться. У очень многих людей совершенно нет чувства юмора, а тем, кто утверждает, что оно у них есть, оно отказывает в самый неожиданный момент. Анекдот, карикатура, фотожаба с мемом - неважно, насколько истерически смешными они в теории могут быть (потому что карикатуры "Шарли Эбдо" именно смешными назвать сложно, а значит, отсутствует этот уравновешивающий фактор) - очень вероятно будут встречены, мягко говоря, непониманием.

Где проходит граница, за которой заканчивается свобода слова и начинается оскорбление чувств верующих? Насколько оскорбительна традиция празднования Хеллоуина для христиан? А Рождества для мусульман? Почему мы, кстати, никогда слышим об оскорблении чувств дзен-буддистов?..

Нужно ли провоцировать радикально настроенных - вопрос спорный. Платить за это порой приходится тем, кто и не думал оказаться на линии фронта, как в случае с посетительницей церкви в Ницце.

В нашей стране рисование карикатур, оскорбляющих чувства верующих, не попадают под действие Пенитенциарного кодекса. Рисуй себе, сколько душе угодно. Пока.

Мусульманская община в Эстонии не слишком многочисленна и не склонна к выражению радикальных взглядов. Между тем Европа требует от Эстонии принять закон о криминализации разжигания вражды и ненависти. И сразу возникает вопрос - начиная с какой степени едкости и сарказма аналогичная потугам “Шарли Ебдо” карикатура станет и у нас расцениваться как оскорбление чьих либо-взглядов.

Тем более, что как мы видим, чувствовать себя оскорбленными у нас очень любят: от обилия новостей, в которых кто-то подает в суд на другую сторону за очернение, клевету, оскорбление чувства и достоинства, буквально рябит в глазах.