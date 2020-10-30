Навальный пожаловался в Европейский суд: в России отказались завести дело о его отравлении

Напомним, что Алексей Навальный почувствовал себя плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, его госпитализировали в омскую больницу. После того, как Навального перевезли на лечение в Германию, европейские лаборатории и эксперты ОЗХО обнаружили в его анализах следы отравляющего вещества из группы "Новичок". Россия причастность к отравлению оппозиционера отрицает.