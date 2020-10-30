Навальный пожаловался в Европейский суд: в России отказались завести дело о его отравлении

Защита политика Алексея Навального пожаловалась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на отказ завести дело о его отравлении, пишет Rus.TVNET.
По словам адвоката Ольги Михайловой, в жалобе Навальный требует признать, что таким образом нарушена статья 2 Европейской конвенции (право на жизнь).
Напомним, что Алексей Навальный почувствовал себя плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, его госпитализировали в омскую больницу. После того, как Навального перевезли на лечение в Германию, европейские лаборатории и эксперты ОЗХО обнаружили в его анализах следы отравляющего вещества из группы "Новичок". Россия причастность к отравлению оппозиционера отрицает.