25 тысяч за сутки: Испания бьет антирекорды по выявлению заражений COVID-19

По данным Министерства здравоохранения Испании, за сутки выявлены 25 595 новых случаев, 239 пациентов с COVID-19 скончались.

Несмотря на такую статистику, министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья высказал мнение, что никаких ужесточений "домашнего режима" вводить не потребуется.

"Режим чрезвычайного положения не предусматривает заточений по домам. Полагаю, с нынешними мерами нам не придется прибегать к этому", - сказал он.

Накануне испанские парламентарии большинством голосов поддержали инициативу правительства о продлении особого режима на всей территории страны до 9 мая 2021 года в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

Особым режимом в частности предусмотрены комендантский час с 23:00 до 06:00 местного времени, ограничения на социальные контакты, на местном уровне может быть ограничено передвижение. Кроме того, местные власти имеют право регулировать сроки действия комендантского часа.

Первоначально особый режим был введен по решению правительства в воскресенье. Он должен был действовать на протяжении двух недель. При этом изначально была запланирована возможность продления, для этого лишь требовалось соответствующее согласие парламента.

Исключение продолжает действовать только для Канарских островов - это необходимо для поддержки туристической отрасли, да и показатели заболеваемости COVID-19 в этом регионе Испании не столь масштабны, как в других районах страны.

Режим чрезвычайного положения из-за ухудшения эпидемиологической ситуации объявляют в Испании уже во второй раз за нынешний год. В первый раз он был введен 14 марта, однако тогда действовали более жесткие меры.