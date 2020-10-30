Пт, 30.10.2020
Это был бы первый случай в мировой истории, когда одно судно врезается в другое и находящиеся у штурвала морские офицеры не чувствуют, что им в бок кто-то вошел. Анди Мейстер
Анди Мейстер
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ЕС направил еще 400 тысяч евро на помощь мирным жителям в зоне карабахского конфликта

Разрушенный дом в Нагорном Карабахе.

ФОТО: AZIZ KARIMOV/EPA

Европейский союз выделил дополнительно 400 тыс. евро в виде гуманитарной помощи на самые насущные нужды гражданского населения, пострадавшего от конфликта в Нагорном Карабахе и вокруг него.

"ЕС призывает немедленно прекратить боевые действия, которые уже унесли жизни мирных жителей. Мы крайне обеспокоены ухудшением гуманитарной ситуации с учетом приближающейся зимы и обострения пандемии коронавируса", - заявил в пятницу комиссар ЕС по управлению кризисами Янез Ленарчич.

Экстренная помощь ЕС направлена Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. Благодаря этому финансированию Красный Крест Армении и Красный Полумесяц Азербайджана доставят продуктовые наборы, одеяла, предметы гигиены и другие срочно необходимые вещи людям, которые были вынуждены бежать от боевых действий.

С конца сентября, когда в Нагорном Карабахе начались боевые действия, ЕС оказал чрезвычайную гуманитарная помощь гражданскому населению этой территории на общую сумму 900 тыс. евро.

Гуманитарная помощь ЕС предоставляется исключительно на основе потребностей, без дискриминации и в соответствии с принципами гуманности, нейтралитета, беспристрастности, отмечается в коммюнике Еврокомиссии.

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