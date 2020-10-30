В Латвии ввели штрафы за неиспользование масок

Президент Латвии Эгил Левитс провозгласил поправки к закону об управлении ситуацией с распространением Covid-19, которые предусматривают, что с 20 ноября за неиспользование средств для прикрытия рта и носа в предусмотренных нормативными актами случаях может применяться предупреждение или штраф в размере до 50 евро, пишет Rus.TVNET.