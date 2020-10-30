В Латвии ввели штрафы за неиспользование масок

Президент Латвии Эгил Левитс провозгласил поправки к закону об управлении ситуацией с распространением Covid-19, которые предусматривают, что с 20 ноября за неиспользование средств для прикрытия рта и носа в предусмотренных нормативными актами случаях может применяться предупреждение или штраф в размере до 50 евро, пишет Rus.TVNET.
Согласно поправкам, с 20 ноября малообеспеченным и малоимущим жителям маски должны будут раздавать муниципальные учреждения.
Ранее в Министерстве юстиции Латвии сообщили, что для этих целей планируется приобрести многократно используемые маски стоимостью два евро, которые можно стирать по крайней мере 30 раз.
Закупку масок планируется осуществить до 15 ноября.