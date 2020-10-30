Пт, 30.10.2020
Люди много пересекали границу, а вирус следовал за ними. Урмас Рейнсалу
Урмас Рейнсалу

Министру здравоохранения Латвии пригрозили убийством

Илзе Винькеле

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В пятницу вечером, 30 октября, министр здравоохранения Илзе Винькеле сообщила в Twitter, что ей поступила угроза - неизвестный человек из Яунсардзе написал, чтобы она готовилась к тому, что ее застрелят, пишет Rus.TVNET.

Государственная полиция в социальной сети Twitter отметила, что данная информация была передана коллегам. 

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