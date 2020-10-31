Вне дома: что достал из духовки на кухне "Стокманна" знаменитый шеф Владислав Дьячук?

За последние шесть месяцев стало модным готовить дома. Как говорится, не было бы счастья... Далее по тексту. Уже во время весеннего карантина многие не хватали с полок гречку и макароны, а решались на кулинарные эксперименты. Собственно говоря, а почему бы и нет? Рецептов полно, по многим каналам идут захватывающие кулинарные шоу, по накалу страстей ничуть не хуже боевиков, а по замысловатости интриг - самых запутанных детективов. Тенденция продолжается и сейчас.

Об этом свидетельствуют и показатели продаж. Активнее стали приобретать, по словам Юханди, морепродукты экзотические фрукты и трюфели, которые тоже есть в ассортименте «Стокманна». Сейчас, кстати, в разгаре сезон трюфелей, и практически каждый открытый ресторан включил в меню блюда с участием трюфельной крошки или лепестков свежих трюфелей. А наличие трюфельного масла в составе многих блюд вообще вне сезона.

«Нам нравится эта тенденция, и мы начали разработку продуктов в сотрудничестве с шеф-поваром и собственником ресторана Mon Repos Владиславом Дьячуком, чтобы предложить людям новые идеи для приготовления пищи дома для семьи и друзей», – отмечает Юханди.

Десять минут - и блюдо класса люкс

Идея собственной линейки продуктов Stockmann состоит в том, чтобы вдохновить покупателей на приготовление чего-то, что до сих пор казалось только вотчиной ведущих ресторанов. «Владислав вместе с поварами нашего продуктового отдела работал над разработкой продукта в течение двух месяцев, и был создан продукт ресторанного качества, который можно приготовить дома всего за несколько минут», – отмечает Юханди.

Шеф-повар ресторана Mon Repos Владислав Дьячук. ФОТО: Вера Копти.

«В качестве сырья мы выбрали выращенных в Эстонии перепелов и приготовили из них предварительно запеченный продукт, то есть перепелиное филе с начинкой из черного трюфеля. Для приготовления достаточно запекать его в духовке около десяти минут, и еда готова», – говорит шеф-повар Владислав Дьячук, первым представлявший Эстонию на престижном кулинарном конкурсе Bocuse d'Or в Лионе, а в этом году входивший в состав кухонного жюри отборочного европейского тура, который, как известно, проходил 15-16 октября в Таллинне.

Дьячук считает, что местное эстонское сырье с каждым годом привлекает все больше внимания, а также расширяются навыки людей в готовке на домашней кухне. По его мнению, эстонский перепел – один из самых выдающихся и интересных видов сырья, популярность которого только начинает набирать обороты.

Владелец перепелиной фермы Лембит Лийвамяэ. ФОТО: Ардо Кальювеэ

Перепелиное мясо поступает из эстонской перепелиной фермы «Ярвеотса». По словам ее владельца Лембита Лийвамяэ, разведение перепелов имеет в Эстонии продолжительную историю и корни, восходящие к концу 1970-х годов. «Эстонский перепел – это высококачественный продукт, который был основным сырьем второго блюда на престижном конкурсе лучших шеф-поваров Bocuse d'Or Europe, проходившем в Таллинне в октябре 2020 года. В результате этого эстонский перепел попал в конкурсное меню многих ведущих европейских поваров, и спрос на ценное сырье уже растет», – отмечает фермер.

По словам Владислава Дьячука, мясо перепела – это питательное и полезное легкое мясо, которое слегка напоминает мясо дикой птицы, кролика и курицы. Для конкурса Bocuse d'Or было поставлено более тысячи перепелов!

Перепелиное мясо богато белком и практически не содержит жира, а белковый состав перепелиного мяса включает все незаменимые аминокислоты, которые организм человека не в состоянии производить самостоятельно. Перепелиное мясо также богато витаминами и минералами, которые играют важную роль в метаболических процессах организма человека.

Запеченная по рецепту Дьячука перепелочка с трюфелями во всей красе. ФОТО: Вера Копти.

Готовить блюдо очень просто: в набор входят два предварительно запеченных и приправленных перепелиных филе с трюфельной начинкой и соусом из красного вина. Задача домашнего повара – смазать филе перепела соусом и поставить в духовку на 11 минут. В то же время можно сосредоточиться на приготовлении гарнира по собственному выбору.