По делу о теракте в Ницце задержан еще один подозреваемый

По его сведениям, под стражу взят 35-летний мужчина, который в день преступления предположительно контактировал с нападавшим. Несколькими часами ранее был задержан первый вероятный сообщник преступника - мужчина в возрасте 47 лет. Следствие подозревает, что он также связывался с террористом незадолго до атаки, пишет DW.

В базилику Нотр-Дам в Ницце 29 октября ворвался мужчина с ножом и напал на посетителей. Не менее трех человек погибли, еще шесть были ранены. Злоумышленник выкрикивал "Аллаху акбар!". При задержании он получил огнестрельное ранение и был доставлен в больницу.