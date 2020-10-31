Департамент здоровья обратился к жителям Эстонии: от всех нас зависит, как мы встретим Рождество и 2021 год

По словам гендиректора Департамента здоровья Юллара Ланно, из трех праздников самым безопасным, вероятно, является отмечаемый сегодня Хэллоуин, поскольку ходящих от двери к двери детей не приглашают в дом. «Здесь важно подчеркнуть, что в случае хэллоуинских хождений по домам следует держать дистанцию и контактирование должно быть непродолжительным, - сказал Ланно, добавив, что детей даже с легкими симптомами заболевания нельзя выпускать на улицу. - Также дверь не должны открывать зараженные коронавирусом, их близкие контакты и также люди, у которых есть симптомы или которые ждут результатов теста на коронавирус. От нас по-прежнему зависит, с какими эмоциями и эпидемиологической ситуацией мы встретим Рождество и 2021 год».

В случае Хэллоуина дети подвергаются несколько более высокому риску заражения, поскольку им дарят побывавшие в разных домах сладости. «Хотя коронавирусом заражаются в основном при тесном контакте, не исключено заражение с поверхностей. Таким образом, риск детям заразиться при получении сладостей несколько выше», - сказал Ланно.

Департамент здоровья считает отдельной проблемой вечеринки, связанные с празднованием Хэллоуина, поскольку SARS-CoV2 до сих пор смог создать в Эстонии несколько очагов заражения, связанных с празднованием. «На праздник нельзя идти при плохом предчувствии. Если человек устал, он должен отдыхать дома, поскольку усталость также может быть признаком заражения», - сказал Ланно.

В случае отмечаемых в ноябре праздников Мартынов день и Кадрин день Департамент здоровья рекомендует исходить из эпидемиологической ситуации. «Даже сегодня ясно, что в этом году к этим народным традициям нужно относиться несколько иначе, - сказал Ланно, добавив, что традиционные праздники можно отмечать в кругу знакомых. - Если есть огромное желание нарядиться и навестить кого-то, это можно сделать по согласованию с теми, с кем ежедневно контактируете».