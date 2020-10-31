Рийгикогу готов в срочном порядке изменить систему компенсации больничных

«Заболеваемость коронавирусом растет, и мы должны сделать все возможное, чтобы избежать ситуаций, когда люди выходят на работу больными. Уровень инфицирования в Эстонии - один из самых низких в Европе, но мы, несомненно, достигли точки, когда мы можем легко потерять контроль над распространением вируса», - сказал Мёльдер, добавив, что в правительстве есть консенсус и предполагается, что законопроект вскоре будет передан уже в Рийгикогу.

Мёльдер поддерживает взятое правительством направление, согласно которому ответственность за компенсацию по больничному листу разделяется пропорционально. «В этом виде, когда первый день болезни идет за счет работника, работодатель будет платить за следующие четыре дня, а затем Больничная касса, учитывая текущую ситуацию, это был бы устраивающий все стороны компромисс, - сказал Мёльдер. - Работодатели должны возместить четыре из пяти дней болезни, и некоторая ответственность должна оставаться на самом человеке, чтобы гарантировать, что на больничный не будут уходить слишком легкомысленно».