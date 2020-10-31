Коронавирус диагностирован еще у 134 жителей Эстонии

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов тестов поступило из Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 79 человек. В Ида-Вирумаа добавилось 33, в Ляэне-Вирумаа и Рапламаа — по четыре случая, а в Пярнумаа, Тартумаа и Вырумаа — по два новых случая заражения. В Ярвамаа, Ляэнемаа и Валгамаа по одному положительному тесту. В пяти положительных случаях уезд в регистре народонаселения не указан. Как правило, в таких случаях речь идет об иностранцах.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 64,18.

Из 79 случаев в Харьюмаа 47 случаев приходятся на Таллинн. В пяти случаях заражение произошло в кругу семьи, в двух — в кругу знакомых. В двух случаях вирус завезли из России и в одном — из Швеции. Один зараженный связан с Вируской тюрьмой. Обстоятельства остальных случаев выясняются.

Под наблюдением Пыхьяского регионального отделения находятся почти 2600 человек, 559 из которых заболели. Всего в этом регионе можно выделить 14 очагов: с первым очагом на рабочем месте связаны 42 заболевших, со вторым - восемь, с третьим – также восемь. В семейных очагах болеют пять человек. В очаге первой школы подтверждены шесть, во втором – пять заболевших. В очаге четвертого места работы – 10 заболевших, пятого – шесть. В очаге на вечеринке — 17 человек. В очаге шестого места работы — восемь заболевших. В очаге дома призрения – 32 зараженных. Седьмое место работы имеет шесть зараженных. В очаге восьмого места работы – пять зараженных и в спортивном очаге – пять человек.

Из новых случаев в Ида-Вирумаа 25 связаны с Вируской тюрьмой, вирус обнаружен у 24 заключенных и одного работника. В четырех случаях люди заразились от знакомых, в двух — от членов семьи и в одном — на рабочем месте. В одном случае вирус привезен из России.

Из новых случаев в Ляэне-Вирумаа один привезен из Италии, в одном случае речь идет о заключенном Вируской тюрьмы и обстоятельства еще одного заражения устанавливаются.

В Идаском регионе имеются семь активных очагов: с очагом в первой силламяэской школе связаны 36 человек, а со второй – девять, в Йыхвиском доме призрения — 21, на рабочем месте в Нарва-Йыэсуу - десять заболевших, с нарвским рабочем местом - семь заболевших, с нарвским детским садом — шестеро. С тюрьмой связаны 81 человек, один из них сотрудник тюрьмы.

Под наблюдением Идаского регионального отделения находятся почти 1000 человек, 195 из которых болеют.

Новые случаи в Вырумаа связаны с заражением на работе и в кругу семьи. Новый случай в Тартумаа связан с домом призрения, в одном случае заражение произошло через рабочие контакты. Под наблюдением Лыунаского отделения более 320 человек, из которых 52 болееют. Лыунаское отделение наблюдает за одним активным очагом, в котором имеются 20 человек из очага заражения на рабочем месте в Йыгевамаа.

На Хийумаа человек заразился на одном мероприятии, в Ляэнемаа заразился от знакомого. Обстоятельства заражения в Пярнумаа выясняются. Под наблюдением Ляэнеского отделения находятся почти 250 человек, 48 из которых болеют.

В больничном лечении нуждаются 40 человек

По состоянию на утро 31 октября в больницах находились 40 ковидных больных, двое из них находятся на искусственной вентиляции легких. Домой был отправлен один человек, одного пациента перевели в нековидное отделение. Новых больничных историй открыли три.

На сегодняшний день завершены 549 историй болезни у 535 человек.

По состоянию на 31 октября выздоровели 3811 человек. Истории болезни 2785 из них (73,1%) закрыты, в случае 1026 из них (26,9%) с момента получения диагноза прошло более 28 дней. Люди не были на больничном лечении, то есть ждут подтверждения выздоровления.

В Эстонии проведены более 262 000 первичных тестов, в 4905 из них, то есть 1,87% получен положительный результат. С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/koroonakaart

Тестируйтесь при первой возможности

Даже при незначительных симптомах обращайтесь к семейному врачу или звоните по номеру 1220.

Не встречайтесь с больными друзьями, не ходите с ними на общие мероприятия и праздники. Оставайтесь дома и лечитесь.

Распространение вируса в Европе по-прежнему растет, рекомендация не путешествовать без особой необходимости до сих пор актуальна.

Необходимо свыкнуться с тем, что в помещениях необходимо носить маску. Это касается мест, где невозможно соблюдать дистанцию.

Департамент здоровья призывает работодателей составлять гибкий график работы и применять больше мер для обеспечения безопасности на рабочем месте. Работников с симптомами заболевания нельзя пускать на работу.

Загрузите мобильное приложение HOIA на свой телефон через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы были в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее на www.hoia.me/ru.

COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.

По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 164 259 раза, 135 человек сообщили через приложение о своем заболевании.

Более подробную информацию о COVID-19 можно найти на веб-странице и на странице в Facebook Департамента здоровья.