Сб, 31.10.2020
Если мы, будучи русскими, смиримся с тем, что кого-то преследуют, то у нас тоже нет морального права говорить, что с нами обращаются как-то неправильно. Яна Тоом
Яна Тоом
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  • Ирония судьбы по-эстонски? Женщина обнаружила в своем доме постороннего спящего мужчину

Ирония судьбы по-эстонски? Женщина обнаружила в своем доме постороннего спящего мужчину

Полицейский автомобиль.

ФОТО: Elmo Riig/SAKALA

Ночью 30 октября в полицию поступило сообщение, что в Тарту женщина обнаружила в своем доме постороннего мужчину.

Проживающая в доме на улице Равила дама обнаружила на полу своей кухни мужчину, который спал. Он отказался уходить, после чего хозяйка дома позвонила в Центр тревоги и стала ждать полицию во дворе, пишет Tartu Postimees.

Когда прибыл полицейский патруль, посторонний мужчина уже перебрался в кровать. 

Полиция установила, что 54-летний мужчина проник в квартиру через черный вход, взломав дверь. Он был задержан в качестве подозревающегося в совершении преступления. 

Ущерб нанесенный взломом двери составляет около 300 евро. 

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