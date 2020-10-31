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В России за сутки коронавирус обнаружили еще у 18 140 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с Covid-19. Накануне было выявлено 18 283 заболевших, что стало максимальным значением с начала пандемии.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 18 тыс. 140 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4 тыс. 401 (24,3%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба. Скончались 334 человека.

Наибольшее число новых случаев Covid-19 в Москве - 4952, Санкт-Петербурге - 854, Подмосковье - 535.

Пожар и взрыв в челябинской больнице

В субботу утром возле больницы в Челябинске, где лечили пациентов с коронавирусом, произошел взрыв кислородных баллонов.

Челябинск №1, [31.10.20 10:10]



«Челябинск №1» публикует кадры взрыва кислородной будки перед зданием студенческой поликлиники.



Очень мощно рвануло#Происшествия #Incidents pic.twitter.com/IUgnxJkxA1 — Владимир Стариков (@Napoleon_6) October 31, 2020

Из больницы эвакуировали 158 человек, сообщили в администрации Челябинска. Троих пациентов, которым нужна искусственная вентиляция легких, готовят к переводу в городскую больницу № 1.

В Челябинске, в поликлинике Южно-Уральского госуниверситета, взорвалась кислородная будка. Есть пострадавшие, пока не сообщается. pic.twitter.com/hncauHsJ2h — SOTA (@SotaVision) October 31, 2020

"Взорвалась кислородная станция, без нее сложно обеспечить лечение ковидных больных. Сейчас ждем транспорт, чтобы развести всех по больницам", - сказали в администрации.