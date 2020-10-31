Фото ⟩ Наверняка строители были пьяны: переехавшая в новостройку семья нашла в доме более двухсот недочетов

Переехавшая в новый дом английская семья вспоминает недобрым словом день, когда они решили приобрести именно эту недвижимость, пишет Kodustiil.
Для Ребекки Кристал (39) и Дэвида Маунта (40), которые переехали в новый дом в декабре 2018 года, покупка недвижимости стала началом нового этапа в жизни. Блаженство от обладания собственностью вскоре сменилось головной болью от бесконечного разбора бумаг и анализа выставленных счетов. На данный момент пара зарегистрировала более 200 строительных дефектов, передает thesun.co.uk.
Перечень всевозможных недостатков занял более трех страниц формата А4. Среди прочего там содержатся жалобы на дыры в потолке, кривые стены и плохо положенный кафель в ванной. Застройщика также обвинили в некачественной отделке и пренебрежении важными деталями.
Два года спустя эпопея продолжается. Ребекка, которая во время переезда ждала своего первого ребенка, отмечает, что конфликт с застройщиком незаметно повлиял и на их психическое здоровье. Пара устала бесконечно спорить и отвечать на грубые и нелепые контраргументы застройщика.