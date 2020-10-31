Сб, 31.10.2020
Энтузиазм педагогов эксплуатировался в течение многих десятилетий. Ааду Муст
Ааду Муст
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • Наверняка строители были пьяны: переехавшая в новостройку семья нашла в доме более двухсот недочетов

Фото ⟩ Наверняка строители были пьяны: переехавшая в новостройку семья нашла в доме более двухсот недочетов

Inglismaal Norfolki krahvkonnas kodu ostnud peret on tabanud tõeline ebaõnn.

ФОТО: SWNS.com/ SWNS.com/Scanpix

Переехавшая в новый дом английская семья вспоминает недобрым словом день, когда они решили приобрести именно эту недвижимость, пишет Kodustiil.

Для Ребекки Кристал (39) и Дэвида Маунта (40), которые переехали в новый дом в декабре 2018 года, покупка недвижимости стала началом нового этапа в жизни. Блаженство от обладания собственностью вскоре сменилось головной болью от бесконечного разбора бумаг и анализа выставленных счетов. На данный момент пара зарегистрировала более 200 строительных дефектов, передает thesun.co.uk.

Теперь Ребекка и Дэвид уже не улыбаются.

ФОТО: SWNS.com/ SWNS.com/Scanpix

Перечень всевозможных недостатков занял более трех страниц формата А4. Среди прочего там содержатся жалобы на дыры в потолке, кривые стены и плохо положенный кафель в ванной. Застройщика также обвинили в некачественной отделке и пренебрежении важными деталями.

Дефекты нашлись буквально в каждом углу. Это, пожалуй, самый незначительный. 

ФОТО: SWNS.com/ SWNS.com/Scanpix

Два года спустя эпопея продолжается. Ребекка, которая во время переезда ждала своего первого ребенка, отмечает, что конфликт с застройщиком незаметно повлиял и на их психическое здоровье. Пара устала бесконечно спорить и отвечать на грубые и нелепые контраргументы застройщика. 

Почти два года Ребекка и Дэвид ждут, когда застройщик возьмет на себя ответственность за строительный брак.

ФОТО: SWNS.com/ SWNS.com

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back