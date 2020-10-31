Нарвские коммунисты должны опять уйти в подполье

Проект изменения Закона о географических названия Рийгикогу представил депутат Эрик-Нийлес Кросс (Партия реформ), который после голосования за законопроект в парламенте заявил, что речь идет о трудовой победе.

«Теперь этот четкий принцип прописан в законе. Недостаток, хоть и небольшой, в том, что часть применения закона недостаточно сильная. Но это покажет время», - отметил Кросс в интервью Postimees, добавив, что нынешняя ситуация в Нарве неестественная и оскорбляет Эстонское государство. «Теперь точно сказано, что в честь лиц, которые боролись против Эстонской Республики, нельзя называть в честь улиц. Это общий принцип, и Нарва не исключение, он распространяется на всех. Если названия противоречат закону, министр должен немедленно внести предложение самоуправлению изменить названия. Слабовато, но в нормальной ситуации будет бы достаточно», - добавил Кросс.

Хотя в законе не описаны санкции, которые будут применены в случае несоблюдения закона, теперь при необходимости можно обратиться в суд.

Как сказал мэр Нарвы Алексей Евграфов, Нарвское управление архитектуры и градостроительства в настоящее время почти закончило с проектом об изменении названий улиц: он будет дополнено в соответствии с новым законом, а проект решения будет отправлен на заседание городской управы. После этого городская управа направляет подписанное запротоколированное решение на заседание горсовета. Пока не ясно, сколько времени это может занять. «Это займет у нас максимум месяц, но я не могу комментировать, как долго совет будет его рассматривать», - сказал Евграфов. Есть ли уверенность, что уже в следующем году в Нарве исчезнут улицы Тиймана и Даумана? «Закон — есть закон. Если закон говорит нам, что нужно делать, то я не вижу причин, по которым мы не могли бы его исполнить», - ответил мэр.

На вопрос, не беспокоит ли его, что эти имена до сих пор встречаются в названиях улиц в Нарве, мэр, 1979 года рождения, ответил: «Я вырос в Нарве и жил с этими именами всю свою жизнь. Я воспринимаю эти имена не как имена коммунистов, а как названия улиц, которые были в моем городе с детства».

Правительство пояснило, что не прописало в законе санкции, поскольку нельзя слишком сильно вторгаться в автономию местных самоуправлений.