Сб, 31.10.2020
Это был бы первый случай в мировой истории, когда одно судно врезается в другое и находящиеся у штурвала морские офицеры не чувствуют, что им в бок кто-то вошел. Анди Мейстер
Анди Мейстер
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • Как переделали убитую квартиру: дизайн интерьера с яркими акцентами

Как переделали убитую квартиру: дизайн интерьера с яркими акцентами

Дизайнеры квартиры площадью 96 м2 в Москве рассказывают о ремонте.

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Дизайнеры сделали из четырехкомнатной квартиры трехкомнатную и органично соединили советскую эпоху, современное искусство, а также предметы декора в стиле лофт, передает InMyRoom

Эта трехкомнатная квартира 96 квадратных метров находится в центре Москвы, на Малой Бронной, в доме 1927 года постройки. Владелец квартиры — француз, влюбленный в Россию и в архитектуру конструктивизма, советскую эстетику и дизайн в целом. Чтобы сохранить атмосферу старого дома, дизайнеры Анастасия Коннова и Михаил Новинский отреставрировали оригинальную кирпичную кладку, положили на пол натуральное дерево и сделали ставку на красный цвет. 

Смотрите видео!

 

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back