Как переделали убитую квартиру: дизайн интерьера с яркими акцентами

Эта трехкомнатная квартира 96 квадратных метров находится в центре Москвы, на Малой Бронной, в доме 1927 года постройки. Владелец квартиры — француз, влюбленный в Россию и в архитектуру конструктивизма, советскую эстетику и дизайн в целом. Чтобы сохранить атмосферу старого дома, дизайнеры Анастасия Коннова и Михаил Новинский отреставрировали оригинальную кирпичную кладку, положили на пол натуральное дерево и сделали ставку на красный цвет.