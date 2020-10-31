Сб, 31.10.2020
Это был бы первый случай в мировой истории, когда одно судно врезается в другое и находящиеся у штурвала морские офицеры не чувствуют, что им в бок кто-то вошел. Анди Мейстер
Анди Мейстер

Одна из последних жертв Covid-19 в Латвии - 44-летний учитель школы

Иллюстративное фото

ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

Один из последних умерших в Латвии от Covid-19 людей был учителем немецкого языка в Рижской 40-й средней школе, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на Латвийское телевидение.

Эту информацию подтвердила директор школы Елена Ведищева, по ее словам, смерть 44-летнего учителя была большим шоком и переживанием. Еще 16 октября учитель вел уроки.

"С глубочайшей скорбью извещаем, что скоропостижно из жизни ушел наш друг и коллега, учитель немецкого языка Олег Викторович Ледакс",

- свидетельствует сообщение на сайте школы.

По словам директора, симптомы респираторного заболевания появились у него на каникулах, когда учебы не было, и он лечился дома. Никаких особых мероприятий по безопасности в школе не установлено, так как заражение Covid-19, скорее всего, произошло за пределами учреждения.

Центр профилактики и контроля заболеваний Латвии (SPKC) не потребовал введения дополнительных мер, поскольку за два дня до заражения умерший учитель не контактировал ни с учениками, ни с коллегами, добавила Ведищева.

Вчера стало известно, что в Латвии было выявлено самое большое количество зараженных за сутки с начала пандемии - 284 новых случая Covid-19. Умерли пять пациентов - один в возрастной группе 40-45 лет, четверо - в группе 65-85 лет. В целом в Латвии умерло 69 человек с подтвержденным Covid-19.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back