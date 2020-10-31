Сбежал из тюрьмы и восемь лет скрывался в Европе: уроженец Эстонии ждет приговора в финском изоляторе

Некоторое время назад Вячеслав Филатов (он сменил имя, а новое не разглашает для сохранения конфиденциальности) был приговорен финским уездным судом к шести годам и шести месяцам лишения свободы за тяжкое преступление, связанное с наркотиками. Из-за апелляции вердикт не вступил в силу, и признание Филатова виновным или невиновным – теперь задача надворного суда, пишет Yle.

Вячеслав Филатов переехал в Финляндию будучи двадцатилетним парнем, когда Эстония обрела независимость. Его привлекла перспектива лучшего уровня жизни и безопасность, но потом что-то пошло не так и его поймали на контрабанде сигарет и приговорили на пять лет лишения свободы за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

После освобождения он не успел долго пробыть на свободе, как вновь попал в тюрьму в 2008 году за тяжкие преступления, связанные с наркотиками. В тюрьме Коннунсуо в Йоутсено ему предстояло провести девять лет.

Тюрьма Коннунсуо, теперь уже переоборудованная в Центр для приема просителей убежища, славилась тем, что из нее было легко сбежать. Филатов тоже воспользовался этой возможностью.