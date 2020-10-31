В Литве выявлено более 1000 случаев Covid-19 за сутки, в Латвии - более 200
За прошедшие сутки в Латвии обнаружено более 200 новых зараженных, а в Литве - более 1000.
В Литве за прошедшие сутки выявлен 1001 новый случай Covid-19, скончались восемь инфицированных человек, сообщил в субботу Литовский национальный центр общественного здоровья.
С начала пандемии заражение Covid-19 в Литве было диагностировано у 14 824 человек, а выздоровление подтверждено у 4872 человек.
За прошедшие сутки в Литве было проведено 10 368 анализов на Covid-19, доля положительных результатов составила 9,7%. С начала пандемии в Литве было проведено 1 020 964 анализа на Covid-19.
На сегодняшний день от Covid-19 в Литве скончались 165 человек, а еще 58 инфицированных умерли по другим причинам.
В Латвии более 200 зараженных
В Латвии выявлено 215 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умерли два пациента - один в возрастной группе 70-75 лет, и один - в группе 90-95 лет). Всего в Латвии умер 71 человек с подтвержденным Covid-19.
За минувшие сутки в стационары доставлен 31 больной Covid-19, количество госпитализированных выросло до 200 человек, сообщает Национальная служба здравоохранения Латвии. 187 больных Covid-19 находятся в средне-тяжелом состоянии, 13 - в тяжелом.
Всего из стационаров выписано 427 пациентов.
За прошедшие сутки сделано 5844 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 3,7%.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии подтвержден у 5894 человек, выздоровели 1406 человек.