Сб, 31.10.2020
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Анди Мейстер

Фото и видео ⟩ В Минске проходит женский марш солидарности

Протест в Минске. Фото иллюстративное.

ФОТО: /AP

В Минске днем 31 октября начался "Женский марш солидарности с бастующими". Цель акции протеста -  призвать всех присоединиться к национальному забастовочному движению и поддержать тех, кто уже бастует.

Telegram-каналы сообщают, что протестующие в столице Республики Беларусь выходят на улицы для участия в "Женском марше солидарности с бастующими". По информации канала Hexta, марш стартовал в Минске у кинотеатра "Беларусь".

В знак поддержки им сигналят проезжающие мимо автомобили. На площади Независимости на свой марш собираются "люди с (не)ограниченными возможностями", пишет DW.

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