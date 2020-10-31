Фото и видео ⟩ В Минске проходит женский марш солидарности

В Минске днем 31 октября начался "Женский марш солидарности с бастующими". Цель акции протеста - призвать всех присоединиться к национальному забастовочному движению и поддержать тех, кто уже бастует.
Telegram-каналы сообщают, что протестующие в столице Республики Беларусь выходят на улицы для участия в "Женском марше солидарности с бастующими". По информации канала Hexta, марш стартовал в Минске у кинотеатра "Беларусь".
В знак поддержки им сигналят проезжающие мимо автомобили. На площади Независимости на свой марш собираются "люди с (не)ограниченными возможностями", пишет DW.
Девушки скандируют лозунги, им сигналят проезжающие мимо машины pic.twitter.com/KsFeithGmg— Onliner (@OnlinerBY) October 31, 2020