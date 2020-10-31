Показания свидетельницы: коктейли и обида привели к аварии, в которой погибли трое

«Андрес пришел ко мне пьяным», - сообщила вчера в суде свидетельница Анне (имя изменено — прим.ред.).

Свидетельница рассказала, что они уже давно знакомы с Рейнартом, но в последний раз общались более десяти лет назад. Вновь они стали общаться за несколько месяцев до трагической аварии в январе 2020 года, когда предыдущие отношения Рейнарта зашли в тупик.

С конца 2019 года они встречались три раза. В первую встречу Андрес пришел вместе с другом и был уже пьян. Во вторую встречу он не употреблял алкоголь.

Хвастался пьянством

«В третий раз случилась авария. И тогда Андрес пил», - рассказала девушка, которая провела то роковое утром с Андресом.

При возобновлении общения Андрес поведал подруге, что находится в депрессии. Он рассказал, что пытался скрыться от полиции, у него забрали права, выписали штраф.

«По его мнению, это было классно, он не сожалел об этом. Хвастался передо мной. Сказал также, что много пьет, но оправдывал свое пьянство тем, что ничего не мог поделать со своей запутанной жизнью», - говорит свидетельница.

Она также каталась вместе с Андресом и отметила, что ему нравилось время от времени полихачить.

10 января Андрес на Audi приехал к свидетельнице на улицу Айа. Он пил, но не выглядел пьяным.

«Когда он мне позвонил и спросил, можно ли приехать в гости, я не знала, что он уже пьян», - сказала свидетельница.

Когда Рейнарт прибыл на место, они сидели за кухонным столом и разговаривали. Он принес с собой ящик пива, в котором были банки по 0,33 л. В течение вечера он выпил восемь банок.

Пил с утра

«Когда утром проснулись, Андрес стал сразу допивать оставшееся с вечера пиво», - сказала свидетельница в суде. В какой-то момент Андрес сообщил, что ему надо в аптеку.

«Я согласилась довезти его на своем автомобиле», - продолжает свидетельница, по словам которой, они вместе отправились в аптеку. В торговом центре Auriga они пошли также поесть. Андрес к еде взял еще пол-литра пива.

«Мне надо было снять деньги с банкомата, Андрес отправился в Rimi. Около половины 12 мы поехали ко мне», - сказала Анне. Когда они вернулись в квартиру, Андрес сказал, что плохо себя чувствует, и прилег на некоторое время.

«Когда Андрес проснулся, он смешал себе джин с тоником. Крепкий джин он купил в Rimi. После нескольких коктейлей Андрес стал навязчивым и он не понимал, почему я с ним не разговариваю, в то же время я пыталась смотреть телевизор. Вот, почему я с ним не общалась, - вспоминает Анне, добавляя, что после этого пригрозила выставить за дверь ставшего назойливым гостя. - После этого он обиделся. Умерил свой пыл. На мгновение прилег и сразу встал, пошел, шатаясь, в прихожую, начал искать свою куртку и телефон».

Последняя встреча

Анне попыталась узнать, что Андрес делает и куда направляется, но не получила ни одного ответа. В полной тишине и, даже не взглянув на Анне, Андрес вышел за дверь.

Из окна она видела, как пьяный Андрес около половины третьего сел в машину, выехал с парковки, поспешил к перекрестку и пропал из ее поля зрения.