Картина дня: предупреждение Департамента здоровья, подробности трагического ДТП и рыба-мутант из Чудского озера

Коронавирус диагностирован еще у 134 жителей Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 2803 теста на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, из них 134 пробы дала положительный результат. Больше всего новых положительных результатов тестов поступило из Харьюмаа. Читать далее...

В Вируской тюрьме уже более 80 заболевших коронавирусом: заключенных заперли в камерах

Со вторника, 27 октября все заключенные Вируской тюрьмы заперты в камерах, поскольку в тюрьме бушует Covid. В Вируской тюрьме находятся 15 заключенных, которые по состоянию здоровья подвержены большим рискам в связи с распространением вируса. Читать далее...

ЛИЦО НЕДЕЛИ 〉 Нерадужные перспективы и сотня тортов в спину премьеру

Премьер-министру Юри Ратасу прислали сотню тортиков. Вполне себе разноцветных, даже радужных – в отличие от бледного и блеклого главы правительства, за все время своего правления отличившегося лишь перманентным отсутствием лица. Читать далее...

ОТ РЕДАКЦИИ 〉 Какие мы обидчивые

Две недели назад во Франции был обезглавлен преподаватель истории и географии, который на своих уроках показывал карикатуры на пророка Мухаммеда, объясняя таким образом важность свободы слова. Президент Франции Эммануэль Макрон расценивал нападение на учителя как теракт и говорил, что страна «не откажется от карикатур». Читать далее...

Показания свидетельницы: коктейли и обида привели к аварии, в которой погибли трое

Что привело к тому, что Андрес Рейнарт 11 января пьяным сел за руль и на шоссе Куйвасте отправил на тот свет три поколения одной семьи? Об этом вчера, 30 октября, в суде рассказала девушка, которая в тот день была с Рейнартом. Читать далее...

Рийгикогу готов в срочном порядке изменить систему компенсации больничных

По словам председателя комиссии Рийгикогу по социальным вопросам Тыниса Мёльдера, компенсация по больничным листам со второго дня может быть устраивающим все стороны решением, которое в срочном порядке нужно передавать в Рийгикогу. Читать далее...

Департамент здоровья: от всех нас зависит, как мы встретим Рождество и 2021 год

По оценке Департамента здоровья, учитывая распространение коронавируса, необходимо серьезно подумать о безопасном праздновании Хэллоуина, Мартынова дня (Mardipäev) и Кадриного дня (Kadripäev). Читать далее...

Нарвские коммунисты должны опять уйти в подполье

В Рийгикогу в четверг приняли поправку к Закону о географических названиях, который появился благодаря тому факту, что еще 30 лет спустя восстановления независимости Эстонии, две нарвские улицы носят имена двух людей, боровшихся против создания, сохранения конституционного порядка и восстановления независимости Эстонии. Читать далее...

ФОТО 〉 В Чудском озере поймали угря-мутанта

На прошлой неделе в Чудском озере выловили рыбу бананового цвета. По словам ученых, это очень редкий мутант. Читать далее...

По ту сторону: где в Эстонии обитают призраки?

В ночь на 1 ноября во многих странах мира отмечают Хэллоуин. Считается, что в этот день духи усопших ненадолго возвращаются в наш мир, а это значит, что любители острых ощущений не упустят возможности пощекотать себе нервы, заглянув в места, где обитают призраки. Читать далее...

Март Хельме: EKRE займется ида-вирускими неэстонцами