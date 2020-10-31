Семейный социолог: браку угрожают не однополые пары, а давление государства

Какой является традиционная эстонская семья?

Мне вспоминается один американский автор, который сказал, что дать определение семье так же сложно, как прикрепить кашу к стене гвоздем. У каждого человека свое мнение на этот счет. Если говорить о так называемом классическом взгляде, то это мать, отец и двое детей. Такой образ сложился в западной культуре. Если мы посмотрим на более ранние детские книги, например, на наш Сипсик, то там двое детей, мать и отец. Где-то на заднем фоне есть бабушка и дедушка. Это был бы классический семейный образ.

Должно ли это было семейным идеалом, о котором мы бы думали, что именно в такой семье мы хотим жить? Я не знаю, хотим ли мы все этого, но есть такой образ. Если позволить людям дифференцировать семью, то обычно всплывет такая картина. Но это не значит, что других представлений быть не может.

Как много есть пар, у которых есть дети до 18 лет и сколько из них состоят в браке?

Здесь мы говорим о семейных хозяйствах. Согласно переписи населения 2011 года, 10 процентов всех домохозяйств - это супружеские пары с детьми в возрасте до 18 лет, а шесть процентов - сожительствующие пары с детьми того же возраста.

Нам, вероятно, потребуется более четкое определение того, что такое домашнее хозяйство, что такое семья и брак, и как они связаны друг с другом?

Семья не может состоять из одного человека, а вот число домохозяйств, где есть только один член, составляет около 40 процентов от всех домохозяйств. Семью же составляют минимум два человека. Такой традиционный, можно сказать, структурный подход подчеркивает, что члены связаны биологическим происхождением, браком или усыновлением. Более новый и широкий подход заключается в том, что люди сами считают себя семьей и играют важную роль в обеспечении благополучия членов семьи. Тем не менее, брак четко определен юридически. Если мы посмотрим на эстонские семьи, то мы не можем сказать, что семья основана только на браке. С точки зрения ребенка важно, чтобы он мог общаться с обоими родителями, чтобы они могли находить компромисс. Важен и общий рост толерантности.

Если люди хотят жениться, то они всегда могут это сделать, никто, в том числе однополые пары, не могут этому препятствовать! 3

Как вы, исследователь семьи, можете прокомментировать, почему семья и семейные ценности вновь стали острой темой дня?