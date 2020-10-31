Эксперт: коронапозитивных в Эстонии будет еще больше

Глава ученого совета Ирья Лутсар считает, что весну и осень нельзя сравнивать между собой, потому что весной весь мир был в неведении. Кроме того, она напомнила, что весной не было никаких тестов, средств индивидуальной защиты и что действовал режим чрезвычайного положения.

"Весной многие сидели дома. Если они не принадлежали к группе риска, то они не проходили тестирование и болели кашлем и насморком дома, и ни государство, ни сам человек не знали, был ли этот человек коронапозитивным", - объяснила Лутсар. Проведенное весной сероэпидемиологическое исследование показало, что коронавирусом заражен один процент жителей Таллинна.

В Таллинне и Харьюмаа стоит быть особенно осторожным

По состоянию на вчерашний день больше всего положительных результатов тестов было получено в Харьюмаа, из них 53 - в Таллинне. В пяти случаях в Харьюмаа это были близкие контакты с ранее инфицированным человеком, в одном случае вирус был завезен с Украины. «Обстоятельства остальных случаев выясняются», - сообщили в Департаменте здоровья. В других местах Эстонии по большей части очаги пополнились за счет близких контактов.

По словам Лутсар, мы можем отслеживать ситуацию только с помощью имеющегося у нас инструмента - тестирования. "Мы проводим очень мало тестов. Нам обязательно нужно увеличить объем тестирования, потому что они у нас есть - это уже не весенняя ситуация, когда все было в новнку», - объяснила вирусолог.

Пресс-секретарь Департамента здоровья Симмо Саар сказал, что на тестирование человека направляют работники здравоохранения, поэтому количество сделанных анализов зависит от количества направлений. Последнее, в свою очередь, зависит от того, сколько людей обращаются к врачам.

«Как меры, направленные на борьбу с коронавирусом, так и более сознательное поведение людей способствовали тому, что распространение респираторных инфекционных заболеваний в этом году было более скромным по сравнению с сопоставимыми периодами предыдущих лет», - отметил Саар.

В частности, департамент поощряет медицинских работников отправлять людей на тестирование, а людей - обращаться к врачу: ведь коронавирус также может иметь очень легкие симптомы. «Мы определенно рекомендуем жителям Таллинна и Харьюмаа быть осторожными и избегать излишних тесных контактов: им также следует быть осторожными при праздновании Хэллоуина», - порекомендовал он.

Эксперты советуют провести мониторинговое исследование

Последний мониторинг проводился в начале октября. С тех пор никаких исследований не проводилось, так как восемь существующих фаз исследований были завершены, и теперь ожидается следующее решение.