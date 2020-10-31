Эксперт: коронапозитивных в Эстонии будет еще больше

По состоянию на вчерашнее утро статистика суточной заболеваемости коронавирусом в Эстонии побила несколько весенних рекордов. Эксперты и Департамент здоровья считают, что весну и осень нельзя сравнивать, но департамент скрытого распространения не видит, а эксперты в этом сомневаются, пишет Postimees.
Глава ученого совета Ирья Лутсар считает, что весну и осень нельзя сравнивать между собой, потому что весной весь мир был в неведении. Кроме того, она напомнила, что весной не было никаких тестов, средств индивидуальной защиты и что действовал режим чрезвычайного положения.
"Весной многие сидели дома. Если они не принадлежали к группе риска, то они не проходили тестирование и болели кашлем и насморком дома, и ни государство, ни сам человек не знали, был ли этот человек коронапозитивным", - объяснила Лутсар. Проведенное весной сероэпидемиологическое исследование показало, что коронавирусом заражен один процент жителей Таллинна.
В Таллинне и Харьюмаа стоит быть особенно осторожным
По состоянию на вчерашний день больше всего положительных результатов тестов было получено в Харьюмаа, из них 53 - в Таллинне. В пяти случаях в Харьюмаа это были близкие контакты с ранее инфицированным человеком, в одном случае вирус был завезен с Украины. «Обстоятельства остальных случаев выясняются», - сообщили в Департаменте здоровья. В других местах Эстонии по большей части очаги пополнились за счет близких контактов.
По словам Лутсар, мы можем отслеживать ситуацию только с помощью имеющегося у нас инструмента - тестирования. "Мы проводим очень мало тестов. Нам обязательно нужно увеличить объем тестирования, потому что они у нас есть - это уже не весенняя ситуация, когда все было в новнку», - объяснила вирусолог.
Пресс-секретарь Департамента здоровья Симмо Саар сказал, что на тестирование человека направляют работники здравоохранения, поэтому количество сделанных анализов зависит от количества направлений. Последнее, в свою очередь, зависит от того, сколько людей обращаются к врачам.
«Как меры, направленные на борьбу с коронавирусом, так и более сознательное поведение людей способствовали тому, что распространение респираторных инфекционных заболеваний в этом году было более скромным по сравнению с сопоставимыми периодами предыдущих лет», - отметил Саар.
В частности, департамент поощряет медицинских работников отправлять людей на тестирование, а людей - обращаться к врачу: ведь коронавирус также может иметь очень легкие симптомы. «Мы определенно рекомендуем жителям Таллинна и Харьюмаа быть осторожными и избегать излишних тесных контактов: им также следует быть осторожными при праздновании Хэллоуина», - порекомендовал он.
Эксперты советуют провести мониторинговое исследование
Последний мониторинг проводился в начале октября. С тех пор никаких исследований не проводилось, так как восемь существующих фаз исследований были завершены, и теперь ожидается следующее решение.
Руководитель исследования Рут Калда, профессор семейной медицины Тартуского университета, сказала Postimees, что эпиднадзорные исследования являются наиболее важными в том смысле, что они дают реальный обзор фактической распространенности. «За счет них мы также находим бессимптомные случаи, которые могут быть очень легкими - это означчает, что они даже не достигают поля зрения врача или департамента», - пояснила Калда.
«Мониторинг и показывает нам скрытое распространение, - сказала Лутсар. - Очень многие люди приходят на мониторинговые исследования, и это те люди, которые иначе бы тестировались». Лутсар добавила, что у этих людей нет никаких признаков болезни.
«Мы видим, что в Таллинне есть люди, которые не знают, где они заразились. Мониторинг показывает, насколько их много», - сказала она.
По словам Калда, Эстонии нужно больше мониторинговых исследований, чем весной. «Это потому, что данные Департамента здоровья показывают, что распространенность очень быстро увеличилась».
Калда подчеркнула, что Департамент здоровья хорошо делает свою работу, но протестировать всех нереально. «Чтобы узнать реальные показатели, нужно проводить исследование. Известно, что это лучший способ узнать фактическую распространенность», - сказала Калда.
С помощью мониторингового исследования можно увидеть скрытое распределение по Эстонии, а также по регионам. «Мы сможем сказать, является ли скрытое распространение общеэстонским или региональным, и, следовательно, ввести ограничения», - считает Калда, поясняя, что так можно увидеть, целесообразно ли применять строгие ограничения или нет.
"Если мы закроем глаза и подумаем, что ничего нет, это не спасет нас от такого увеличения заболеваемости, как в Бельгии или Чехии», - сказала Рут Калда.
Однако, по словам Ирьи Лутсар, за всем этим можно спокойно, без паники, наблюдать если делать все, что мы знаем. «Нам необходимо контролировать рост вируса так, чтобы не пришлось снова закрывать страну», - сказала Лутсар.
Калда согласилась с Лутсар в том, что распространение вируса следует контролировать. «Мы знаем, что скрытая передача - это нагрузка на здравоохранение, и мы должны быть в состоянии предотвратить эти перегрузки», - сказала Калда.
Министр социальных дел Танел Кийк сообщил, что обсуждение этого вопроса в правительстве продолжится на следующей неделе. К 2021 году на выборочный мониторинг и исследования сточных вод будет выделено 5 миллионов евро из финансирования ЕС.
Если на мониторинговое исследование поступят деньги от государства, то, по словам Лутсар, его можно будет начать через несколько дней. «Все, что нужно сделать, это договориться: в какой день начнутся звонки, когда будут взяты пробы, а затем Synlab проведет анализы в лаборатории. Это необходимо для договоренностей, но методология уже есть», - пояснила Лутсар.
Исследование распространенности коронавируса «Активный мониторинг Covid-19»
Ученые Тартуского университета использовали перекрестное исследование, состоящее из восьми исследовательских волн, чтобы выяснить фактическое распространение коронавируса и ход эпидемии в Эстонии.
На основе случайной выборки были опрошены и протестированы от 16 000 до 20 000 человек по всей Эстонии, чтобы предоставить государству научно обоснованные данные для стратегии постепенного прекращения чрезвычайной ситуации.
Исследование финансировалось Правительством Эстонской Республики.