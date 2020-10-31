Обзор ⟩ Во сколько нам обходятся маски для лица?

Самую дешевую маску для лица, как оказалось, можно купить за пятьдесят центов, но цена может достигать и почти двух евро.

В интернет-магазине Südameapteek доступно шесть различных типов защитных масок. Самая дешевая из них стоит 50 центов каждая, но при этом нужно заплатить почти 25 евро за упаковку из 50 масок.

Также в Südameapteek доступны респираторы от пыли по цене 70 центов за штуку. За одну пачку, следовательно, придется заплатить 35 евро.

Кроме того, в интернет-магазине Südameapteek продаются медицинские и хирургические защитные маски, цена за единицу которых колеблется от 76 центов до евро. За один раз можно приобрести от 5 до 50 масок.

Как и Südameapteek, интернет-магазин Apotheka предлагает обычные респираторы по цене 70 центов.

В интернет-магазине Apotheka самые дорогие одноразовые защитные маски стоят 1,36 евро каждая, за один раз можно купить 50 масок, поэтому общая стоимость упаковки составляет 67 евро 90 центов.

Хирургические и медицинские маски стоят немного дешевле. Доступны два типа медицинских масок по цене от 80 центов до одного евро. Стоимость одной хирургической маски составляет 88 центов, за упаковку придется заплатить почти 44 евро.

В аптеке Sikupilli Benu продаются медицинские защитные маски, стоимость единицы которых составляет евро. Защитная маска продается в упаковках по десять и пять штук, а общая стоимость упаковки составляет 10 и 5 евро соответственно.

В Euroapteek на Тартуском шоссе продается только один вид защитной маски с ценой за единицу в 1 евро и 40 центов, одновременно продается 10 масок. Таким образом, упаковка стоит 14 евро.