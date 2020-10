В День поминовения усопших в кладбищенских парках Пыхья-Таллинна зажгут 1000 свечей

„Elas kord üks küünal. Kui pimedus lähenes, süüdati see küünal ja pimedus vähenes. Nii on küünlad tehtud, et elavad põledes, käsikäes elu ja surm on küünalde tuledes. Elas kord üks küünal ja põledes lühenes. Ära põles küünal, kuid pimedus vähenes“.