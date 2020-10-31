Автозавод в Финляндии нанимает 400 новых сотрудников

Поиск новых сотрудников будет осуществляться в ускоренном режиме. Планируется, что работа начнётся в январе. Вакансии можно посмотреть на сайте Valmet Automotive.

Компания планирует заполнить все места в течение семи недель, для того чтобы успеть провести обучение сотрудников перед тем как они приступят к работе.

Поиск персонала идет по всей Финляндии, но особое внимание Valmet Automotive уделяет регионам с высоким уровнем безработицы.

Коронавирус внёс в процесс свои коррективы. Например, встречи с сотрудниками в основном будут проходить в сети. Новые работники нужны на всём производстве.