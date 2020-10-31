В Таллинне в резко затормозившем автобусе упали и пострадали две женщины

В 15 часов в полицию поступил вызов к началу Нарвского шоссе в центре Таллинна, сообщает Департамент полиции и погранохраны.

Как выяснилось, в результате резкого торможения две пассажирки — 59 и 66 лет — не удержались на ногах и упали. «Скорая помощь» доставила пострадавших в больницу для проверки здоровья. Обстоятельства происшествия выясняются.