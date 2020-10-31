Сб, 31.10.2020
Люди много пересекали границу, а вирус следовал за ними. Урмас Рейнсалу
Урмас Рейнсалу
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  • В Таллинне в резко затормозившем автобусе упали и пострадали две женщины

В Таллинне в резко затормозившем автобусе упали и пострадали две женщины

Скорая помощь.

ФОТО: Tairo Lutter

В Таллинне в субботу днем во внезапно затормозившем автобусе упали и получили травмы две женщины.

В 15 часов в полицию поступил вызов к началу Нарвского шоссе в центре Таллинна, сообщает Департамент полиции и погранохраны.

Как выяснилось, в результате резкого торможения две пассажирки — 59 и 66 лет — не удержались на ногах и упали. «Скорая помощь» доставила пострадавших в больницу для проверки здоровья. Обстоятельства происшествия выясняются.

Полиция выслала на место ДТП патрули, прибыли также две бригады «скорой помощи».

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