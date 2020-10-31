Сб, 31.10.2020
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Яна Тоом
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  • Эстонская полиция столкнулась с необычным делом: женщина искала в сумке телефон, а нашла змею

Эстонская полиция столкнулась с необычным делом: женщина искала в сумке телефон, а нашла змею

Фото той самой проказницы, которая залезла в чужую сумку.

ФОТО: Viljandi loomade varjupaik

Сегодня, 31 октября, полиция Вильянди позвала на помощь приют для животных, чтобы освободить обратившуюся к полицейским женщину от змеи в ее сумочке, пишет Sakala.

Руководитель приюта для животных Сийри Мянгли сказала, что ехавшая на машине из Вийратси в Вильянди женщина начала искать свой телефон в сумочке, но нашла не его, а змею. Пребывая в шоке, женщина обратилась в полицию, а те в свою очередь в приют. 

Содержимое женской сумочки вытряхнули в ящик для переноски, потому что змея не хотела покидать свое укромное место.

По словам Мянгли, полицейские связались с владельцем змеи, так что рептилия скора вернется домой. 

По мнению женщины, в чью сумочку попала змея, речь идет о соседском домашнем питомце, который пропал полтора месяца назад. 

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