Эстонская полиция столкнулась с необычным делом: женщина искала в сумке телефон, а нашла змею

Руководитель приюта для животных Сийри Мянгли сказала, что ехавшая на машине из Вийратси в Вильянди женщина начала искать свой телефон в сумочке, но нашла не его, а змею. Пребывая в шоке, женщина обратилась в полицию, а те в свою очередь в приют.