Эстонская полиция столкнулась с необычным делом: женщина искала в сумке телефон, а нашла змею

Сегодня, 31 октября, полиция Вильянди позвала на помощь приют для животных, чтобы освободить обратившуюся к полицейским женщину от змеи в ее сумочке, пишет Sakala.
Руководитель приюта для животных Сийри Мянгли сказала, что ехавшая на машине из Вийратси в Вильянди женщина начала искать свой телефон в сумочке, но нашла не его, а змею. Пребывая в шоке, женщина обратилась в полицию, а те в свою очередь в приют.
Содержимое женской сумочки вытряхнули в ящик для переноски, потому что змея не хотела покидать свое укромное место.
По словам Мянгли, полицейские связались с владельцем змеи, так что рептилия скора вернется домой.
По мнению женщины, в чью сумочку попала змея, речь идет о соседском домашнем питомце, который пропал полтора месяца назад.