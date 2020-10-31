Год больших потрясений для ресторанов Эстонии. Что будет с ними дальше?

«Это было почти как туристическая достопримечательность», - говорит он, добавляя, что до конца года в помещении будут проводиться специальные мероприятия, а затем до весны будут проходить курсы повышения квалификации. В то же время сам NOA живет обычной жизнью.

«Это был год сильного землетрясения», - резюмирует много лет следящий за жизнью эстонских ресторанов Айвар Хансон, контент-менеджер скандинавского ресторанного путеводителя White Guide Eesti и еженедельного журнала Eesti Maitsed.

По его мнению, толчки еще не утихли, а чтобы ликвидировать последствия уйдет и зима и весна. Но в то же он время надеется, что летом расцветет новая реальность. Как и природа, ресторанная жизнь не терпит пустоты, и жизнь в Старом городе Таллинна возобновится, хотя и совсем по-другому, чем раньше. Хансон также заявляет, что доля Таллинна во всей ресторанной жизни Эстонии уже уменьшилась и будет уменьшаться дальше. Он оптимистичен: люди, конечно, не станут есть меньше, но будут делать это более осознанно и все чаще вне дома.

Хансон сожалеет, что, например, закрылся посвященный современной, эстонской кухне Juur, и надеется на его возвращение.

На велосипеде и с коробом за спиной

Однако самым примечательным на данный момент Хансон считает не открытие новых ресторанов, а невероятное обновление отдельных старых, например, мыза Пыхьяка в центре Эстонии и La Bottega в Старом городе Таллинна. «Раньше ничего подобного не припомню», - подтверждает ресторанный обозреватель.

Среди смелых новичков в ресторанном ландшафте времен кризиса - также ресторан Riviera Palais Brasserie, который летом принес в исторический музей Маарьямяэ легкий средиземноморский бриз при содействии основателя Salt Тийны Кыресоо.

В пустующем без туристов Старом городе, где по вечерам окна многих ресторанов темны, в Rado, бывшем Ribe, ярко светит свет, и чтобы попасть туда, как минимум, по вечерам нужно резервировать места.

Oma kätega üle võõbatud restoranis: Rado Mitro ja Triinu Tapper. ФОТО: Lauri Laan/Eesti Maitsed

Бывший шеф-повар Ribe Радо Митро и менеджер Трийну Таппер купили ресторан у предыдущего владельца и после проведенного своими руками ремеонта в открыли Rado. "Смелость себя оправдала. Мы подумали, что воспользуемся возможностью и рискнем. Если все пойдет хорошо - отлично. Если нет, то соберем вещи и двинемся дальше - мы еще молоды. Конечно, иногда у нас есть опасения, получится ли. Например, если большая компания отменяет бронирование. В настоящее время мы берем на неделю вперед", - говорит Таппер.

Причину большой популярности они точно не знают, информация разносится из уст в уста. Вероятно, отчасти дело в разумной цене. Некоторые приходят к ним поесть четыре или пять раз в неделю.